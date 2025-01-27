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ПАПА РИМСКИЙ

Иисус несёт спасение, которое никто другой не может дать

Перед чтением молитвы Angelus в Воскресенье Слова Божьего Папа Франциск призвал верующих не уподобляться соотечественникам Христа, которые не поверили, что Он – Мессия. Мы тоже подвержены риску полагать, что «уже знаем о Нем всё»: каждый должен признать в Нем Сына Божьего.

София Халходжаева  

Евангельское чтение представляет Иисуса в синагоге Назарета, Его родного города, напомнил Святейший Отец. Господь читает отрывок из Книги пророка Исаии, в котором возвещается о миссии грядущего Мессии – делах благовестия, исцеления и освобождения. Затем, в наступившей тишине, Христос подытоживает: «Ныне исполнилось писание сие» (Лк 4,21).

Люди, которые знали Иисуса как сына плотника Иосифа, недоумевают: как Он может заявлять о Себе, как о Мессии?  Но это было именно так, подчеркнул Папа: Иисус провозглашает, что благодаря Его присутствию наступило «лето Господне благоприятное» (ст. 19):

«Такова радостная весть для всех и в особенности для бедных, узников, слепых, угнетенных. Об этом говорит Евангелие».

В тот день в Назарете Господь поставил Своих собеседников перед выбором относительно Своей личности и миссии. Никто в синагоге не мог не задаться вопросом: этот сын плотника присвоил Себе чужую роль или же Он действительно Мессия, посланный спасти людей от греха?

Евангелист отмечает, что соотечественники не сумели признать в Иисусе помазанника Божьего, ибо им казалось, что они слишком хорошо Его знают. То же самое может происходить и с нами, и мы тоже должны признать в Иисусе Сына Божьего, нашего Спасителя, продолжил Папа:

«Нам, как и Его соотечественникам, может казаться, что мы уже знаем Его, что мы уже знаем о Нем всё, что мы выросли с Ним, были с Ним в школе, в приходе, на уроках катехизиса, в стране с католической культурой».

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Чувствуем ли мы уникальную власть, с которой говорит Иисус из Назарета, задался вопросом Папа Франциск:

«Признаём ли мы, что Он несёт весть о спасении, которое не может дать никто другой? Чувствуем ли мы себя нуждающимися в этом спасении? Чувствуем ли мы себя в какой-то степени бедными, заключенными в тюрьму, слепыми, угнетенными? – Лишь если мы признаем это, для каждого из нас наступит ‘лето Господне благоприятное’»!

«Обратимся с упованием к Марии, Матери Божьей и нашей Матери, дабы она помогла нам узнать Иисуса», – воззвал Папа, завершая размышление.

Паломники на площади Святого Петра (26 января 2025 г.)
Паломники на площади Святого Петра (26 января 2025 г.)
27 января 2025, 10:10

Angelus - это молитва, возносимая три раза в день в память об извечной тайне Боговоплощения: в 6 часов утра, в полдень и вечером около 18 часов, когда начинают звонить церковные колокола. Название «Angelus» происходит от первого стиха «Angelus Domini nuntiavit Mariae». Молитва состоит из трёх небольших текстов, посвящённых воплощению Иисуса Христа. Они чередуются с тремя «Радуйся, Мария». В полдень по воскресеньям и торжествам Папа Римский читает «Angelus» на площади Святого Петра, предваряя молитву краткой речью, вдохновлённой литургическими чтениями дня, и заканчивая её приветствием паломников.

От Пасхи до Пятидесятницы вместо «Angelus» читается «Regina Coeli» («Царица Небесная») - молитвенное воспоминание воскресения Иисуса Христа. В конце молитвы трижды произносится «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу».

Последние Angelus / Regina Coeli

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Помолимся вместе с Папой Римским

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Angelus («Ангел Господень»)

Ангел Господень возвестил Марии,

И Она зачала от Духа Святого.

Радуйся, Мария…

Се, Раба Господня;

Да будет Мне по слову Твоему.

Радуйся, Мария…

И Слово стало Плотью,

И обитало с нами.

Радуйся, Мария…

Молись о нас, Пресвятая Богородица.

Да удостоимся исполнения Христовых обещаний.

Помолимся.

Просим Тебя, Господи: наполни наши души Твоей благодатью, дабы мы, познав через ангельское приветствие воплощение Христа, Сына Твоего, Его страданием и крестом достигли славы воскресения. Через Христа, Господа нашего.

Аминь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу... (3 раза)

Вечный покой даруй усопшим, Господи…

Апостольское, или Папское, благословение

Господь с вами. И со духом твоим.

Да будет имя Господне благословенно.

Отныне и вовек.

Помощь наша в имени Господа,

сотворившего небо и землю.

Да благословит вас Всемогущий Бог - Отец, и Сын, и Дух Святой.

Аминь.