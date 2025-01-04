Папа: святость – основное призвание всех христиан

Утром 4 января Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане монахинь-доминиканок из Объединения школьных миссионерок Святой Екатерины Сиенской (M.d.S). Встреча состоялась в знаменательный момент для конгрегации – в рамках Генерального капитула и празднования столетия её основания.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Приветствуя доминиканок, Святейший Отец подчеркнул важность их служения в Церкви и обществе, и предложил размышления о будущем их миссии в духе верности христианскому призванию. Тема Генерального капитула – «Понимать настоящее, чтобы вместе осмыслить будущее» – отражает глубокую связь с наследием основательницы монашеского объединения Слуги Божьей Луиджии Тинкани (1889-1976): «Продвигая христианский гуманизм, она стремилась дать креативный ответ на вопросы нашего времени, особенно тем, кто далёк от веры или равнодушен к ней».

Святейший Отец выделил три ключевых аспекта, которые должны быть в основе миссии монахинь: святость, подготовка, приветливость. Говоря о святости, Папа напомнил, что это основное призвание всех христиан, независимо от их статуса в Церкви. Это может казаться сложным и даже недостижимым, но святость – это путь, который открывается с помощью Божьей благодати, молитвы, поклонения, размышления над Словом Божьим и общинной жизни. Крайне важно быть примером для молодёжи, особенно в наше время, когда духовные ориентиры так необходимы.

Следующий важный аспект – подготовка, или, как пояснил Святейший Отец, «профессионализм» в евангельском понимании. Это не просто функциональная эффективность, но евангельская самоотдача, которая выражается в постоянной учёбе и углублении собственных знаний и навыков, делясь ими с ближними, сказал Папа. По его словам, сёстры должны уделять особое внимание обновлению методов преподавания и коммуникации, чтобы с ещё большей открытостью взаимодействовать с миром, оставаясь верными своему призванию.

Частная аудиенция в Ватикане 4 января 2025 г.

Третье качество миссии – приветливость, тесно связанная с христианской радостью. Святейший Отец призвал доминиканок быть «посланницами радушия», которое есть дар Святого Духа, и напомнил о необходимости ценить каждого человека, видя в нём уникальный дар Бога.

На завершение аудиенции Епископ Рима выразил глубокую признательность монахиням за их служение, особенно в деле воспитания молодёжи, и призвал продолжать миссию с открытым сердцем и смелостью, постоянно обновляя её в соответствии с вызовами времени. Святость, подготовка, приветливость, – ещё раз напомнил Папа Франциск, преподал гостьям апостольское благословение и попросил о молитве.