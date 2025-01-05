Angelus 5 января. Божья любовь освещает наш путь

Сегодняшний отрывок из Евангелия (Ин 1,1-18) напоминает о том, как сильна Божья любовь, которую ничто не побеждает и которая, несмотря на препятствия и отвержения, продолжает сиять и освещать наш путь, отметил Папа перед чтением молитвы Angelus.

София Халходжаева

Мы видим это в Рождество, когда Сыну Божию, ставшему человеком, приходится преодолевать множество препятствий, пояснил Святейший Отец: это и неприятие со стороны «великих» того времени, больше озабоченных защитой власти, чем поиском Господа (см. Мф 2,3-18); это и стесненные материальные условия Марии и Иосифа. Придя увидеть Младенца, пастухи находят Его хрупким и беззащитным, а пришедшие вслед за ними волхвы с изумлением обнаруживают маленького царя Израиля лежащим в хлеву.

Но Бога не останавливают препятствия, у Него есть много способов достичь каждого из нас, где бы мы ни находились: Господь открывает «даже в самые темные ночи человечества окна света, которые тьма не может закрыть», – отметил Папа и пояснил, что это обстоятельство наполняет нас утешением и придает мужества, особенно теперь, когда мы так нуждаемся в свете, надежде и мире. Поэтому сегодня Слово Божье призывает верующих подражать Богу любви, открывать проблески света везде, где мы можем, – в семье, в обществе, во всем мире. Слово Божие призывает не бояться сделать первый шаг, приблизиться к тем, кто страдает, нести свет прощения, сострадания и примирения, чтобы сделать путь более ясным, безопасным и возможным для всех. Этот призыв звучит с особой силой в связи с только что начавшемся Юбилейным годом, побуждая христиан быть вестниками надежды и защитниками жизни.

Паломники на площади Святого Петра (5 января 2025 г.)

Спросим себя, предложил Папа Франциск, каким образом мы можем нести свет и Божью любовь для ближних и в наши отношения с ними?

«Мария, Путеводная звезда, ведущая нас к Иисусу, помоги нам быть яркими свидетелями любви Небесного Отца ко всем», – воззвал Святейший Отец, завершая размышление.