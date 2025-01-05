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ПАПА РИМСКИЙ

Angelus 5 января. Божья любовь освещает наш путь

Сегодняшний отрывок из Евангелия (Ин 1,1-18) напоминает о том, как сильна Божья любовь, которую ничто не побеждает и которая, несмотря на препятствия и отвержения, продолжает сиять и освещать наш путь, отметил Папа перед чтением молитвы Angelus.

София Халходжаева  

Мы видим это в Рождество, когда Сыну Божию, ставшему человеком, приходится преодолевать множество препятствий, пояснил Святейший Отец: это и неприятие со стороны «великих» того времени, больше озабоченных защитой власти, чем поиском Господа (см. Мф 2,3-18); это и стесненные материальные условия Марии и Иосифа. Придя увидеть Младенца, пастухи находят Его хрупким и беззащитным, а пришедшие вслед за ними волхвы с изумлением обнаруживают маленького царя Израиля лежащим в хлеву.

Но Бога не останавливают препятствия, у Него есть много способов достичь каждого из нас, где бы мы ни находились: Господь открывает «даже в самые темные ночи человечества окна света, которые тьма не может закрыть», – отметил Папа и пояснил, что это обстоятельство наполняет нас утешением и придает мужества, особенно теперь, когда мы так нуждаемся в свете, надежде и мире. Поэтому сегодня Слово Божье призывает верующих подражать Богу любви, открывать проблески света везде, где мы можем, – в семье, в обществе, во всем мире. Слово Божие призывает не бояться сделать первый шаг, приблизиться к тем, кто страдает, нести свет прощения, сострадания и примирения, чтобы сделать путь более ясным, безопасным и возможным для всех. Этот призыв звучит с особой силой в связи с только что начавшемся Юбилейным годом, побуждая христиан быть вестниками надежды и защитниками жизни.

Паломники на площади Святого Петра (5 января 2025 г.)
Паломники на площади Святого Петра (5 января 2025 г.)

Спросим себя, предложил Папа Франциск, каким образом мы можем нести свет и Божью любовь для ближних и в наши отношения с ними?

«Мария, Путеводная звезда, ведущая нас к Иисусу, помоги нам быть яркими свидетелями любви Небесного Отца ко всем», – воззвал Святейший Отец, завершая размышление.

Паломники на площади Святого Петра (5 января 2025 г.)
Паломники на площади Святого Петра (5 января 2025 г.)
05 января 2025, 12:24

Angelus - это молитва, возносимая три раза в день в память об извечной тайне Боговоплощения: в 6 часов утра, в полдень и вечером около 18 часов, когда начинают звонить церковные колокола. Название «Angelus» происходит от первого стиха «Angelus Domini nuntiavit Mariae». Молитва состоит из трёх небольших текстов, посвящённых воплощению Иисуса Христа. Они чередуются с тремя «Радуйся, Мария». В полдень по воскресеньям и торжествам Папа Римский читает «Angelus» на площади Святого Петра, предваряя молитву краткой речью, вдохновлённой литургическими чтениями дня, и заканчивая её приветствием паломников.

От Пасхи до Пятидесятницы вместо «Angelus» читается «Regina Coeli» («Царица Небесная») - молитвенное воспоминание воскресения Иисуса Христа. В конце молитвы трижды произносится «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу».

Последние Angelus / Regina Coeli

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Помолимся вместе с Папой Римским

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Angelus («Ангел Господень»)

Ангел Господень возвестил Марии,

И Она зачала от Духа Святого.

Радуйся, Мария…

Се, Раба Господня;

Да будет Мне по слову Твоему.

Радуйся, Мария…

И Слово стало Плотью,

И обитало с нами.

Радуйся, Мария…

Молись о нас, Пресвятая Богородица.

Да удостоимся исполнения Христовых обещаний.

Помолимся.

Просим Тебя, Господи: наполни наши души Твоей благодатью, дабы мы, познав через ангельское приветствие воплощение Христа, Сына Твоего, Его страданием и крестом достигли славы воскресения. Через Христа, Господа нашего.

Аминь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу... (3 раза)

Вечный покой даруй усопшим, Господи…

Апостольское, или Папское, благословение

Господь с вами. И со духом твоим.

Да будет имя Господне благословенно.

Отныне и вовек.

Помощь наша в имени Господа,

сотворившего небо и землю.

Да благословит вас Всемогущий Бог - Отец, и Сын, и Дух Святой.

Аминь.