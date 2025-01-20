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ПАПА РИМСКИЙ

Angelus 19 января. Господь отвечает на наши нужды с избытком

София Халходжаева

Предваряя чтение молитвы Angelus в воскресенье 19 января, Папа размышлял о первом знамении Иисуса, когда на свадебном пиру в Кане Галилейской Он превращает воду в вино.

В этом эпизоде мы видим предвосхищение и квинтэссенцию всей миссии Иисуса, отметил Святейший Отец: в день пришествия Мессии, согласно пророкам, Господь приготовит «трапезу из самых чистых вин» (Ис 25, 6) и «горы источать будут виноградный сок» (Ам 9, 13); Иисус - это Жених, который приносит «новое вино».

В этом евангельском отрывке можно найти две вещи: недостаток и избыток, продолжил Папа: с одной стороны, не хватает вина, и Мария говорит Сыну: «Dина нет у них» (ст. 3); с другой стороны, Иисус вмешивается и наполняет шесть больших амфор, и вина было так много и оно было настолько изысканным, что распорядитель пира спросил жениха, почему он придержал его до конца (ст. 10). Таким образом, наш знак - это всегда недостаток, но «знак Божий есть преизобилие», и изобилие в Кане - это знак (ср. Бенедикт XVI, Иисус из Назарета, т. I, 294). Бог всегда отвечает на недостаток человека с избытком, подчеркнул Папа: «Бог дает нам много. На наши нужды Господь отвечает Своим преизбытком».

Используя образ брачного пира, Папа отметил, что нам в жизни тоже может чего-то не хватать, когда одолевающие нас тревоги, страхи или силы зла лишают вкуса жизни, мешая нам радоваться и надеяться. Господь отвечает на эту нехватку парадоксальным образом: чем больше мы нуждаемся, тем больше Он дает, подчеркнул Святейший Отец.

Помолимся Деве Марии, предложил Папа, завершая размышление: «Пусть Она ходатайствует за нас и в этот юбилейный год поможет нам вновь открыть для себя радость встречи с Иисусом».

20 января 2025, 10:28

Angelus - это молитва, возносимая три раза в день в память об извечной тайне Боговоплощения: в 6 часов утра, в полдень и вечером около 18 часов, когда начинают звонить церковные колокола. Название «Angelus» происходит от первого стиха «Angelus Domini nuntiavit Mariae». Молитва состоит из трёх небольших текстов, посвящённых воплощению Иисуса Христа. Они чередуются с тремя «Радуйся, Мария». В полдень по воскресеньям и торжествам Папа Римский читает «Angelus» на площади Святого Петра, предваряя молитву краткой речью, вдохновлённой литургическими чтениями дня, и заканчивая её приветствием паломников.

От Пасхи до Пятидесятницы вместо «Angelus» читается «Regina Coeli» («Царица Небесная») - молитвенное воспоминание воскресения Иисуса Христа. В конце молитвы трижды произносится «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу».

Последние Angelus / Regina Coeli

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Помолимся вместе с Папой Римским

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Angelus («Ангел Господень»)

Ангел Господень возвестил Марии,

И Она зачала от Духа Святого.

Радуйся, Мария…

Се, Раба Господня;

Да будет Мне по слову Твоему.

Радуйся, Мария…

И Слово стало Плотью,

И обитало с нами.

Радуйся, Мария…

Молись о нас, Пресвятая Богородица.

Да удостоимся исполнения Христовых обещаний.

Помолимся.

Просим Тебя, Господи: наполни наши души Твоей благодатью, дабы мы, познав через ангельское приветствие воплощение Христа, Сына Твоего, Его страданием и крестом достигли славы воскресения. Через Христа, Господа нашего.

Аминь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу... (3 раза)

Вечный покой даруй усопшим, Господи…

Апостольское, или Папское, благословение

Господь с вами. И со духом твоим.

Да будет имя Господне благословенно.

Отныне и вовек.

Помощь наша в имени Господа,

сотворившего небо и землю.

Да благословит вас Всемогущий Бог - Отец, и Сын, и Дух Святой.

Аминь.