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ПАПА РИМСКИЙ

Папа призвал помнить о нашем крещении

В праздник Крещения Господня Папа предварил чтение молитвы Angelus размышлением над эпизодом из Евангелия от Луки, где описана сцена у реки Иордан: народ вместе с Иисусом идёт к Иоанну, чтобы принять крещение во отпущение грехов. Иисус идет смиренно, «с нагой душою и босыми ногами», как воспевается в одном из литургических гимнов праздника, и это дает нам возможность вспомнить о нашем собственном крещении, отметил Святейший Отец.

София Халходжаева  

В момент крещения Иисуса Бог являет Свой лик в Сыне и дает услышать Свой голос, говоря: «Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Моё благоволение» (ст. 22).

Во-первых, открывая Себя через Сына, Бог вступает в общение с человечеством, пояснил Папа Франциск: в лице возлюбленного Сына. Еще один знак, сопровождающий откровение Иисуса, - это голос Бога.

Сегодняшний праздник дает нам созерцать лик и глас Бога, явленные в человеческой природе Иисуса, продолжил Франциск и призвал задуматься: чувствуем ли мы любовь и близость Бога или нам кажется, что Он далек от нас? Способны ли мы распознать Его лицо в Иисусе и в наших братьях и сестрах? Прислушиваемся ли к Его голосу? Помним ли мы дату нашего крещения, столь важного дня, когда мы возродились к новой жизни, приобщаясь к тайне Христа и Церкви? Если вы не помните эту дату, спросите об этом у старших, сказал Папа.

«Вверим себя Пресвятой Деве Марии, дабы Она помогла нам жить как возлюбленным сынам», – воззвал Епископ Рима, завершая размышление.

Паломники на площади Святого Петра (12 января 2025 г.)
Паломники на площади Святого Петра (12 января 2025 г.)
12 января 2025, 12:20

Angelus - это молитва, возносимая три раза в день в память об извечной тайне Боговоплощения: в 6 часов утра, в полдень и вечером около 18 часов, когда начинают звонить церковные колокола. Название «Angelus» происходит от первого стиха «Angelus Domini nuntiavit Mariae». Молитва состоит из трёх небольших текстов, посвящённых воплощению Иисуса Христа. Они чередуются с тремя «Радуйся, Мария». В полдень по воскресеньям и торжествам Папа Римский читает «Angelus» на площади Святого Петра, предваряя молитву краткой речью, вдохновлённой литургическими чтениями дня, и заканчивая её приветствием паломников.

От Пасхи до Пятидесятницы вместо «Angelus» читается «Regina Coeli» («Царица Небесная») - молитвенное воспоминание воскресения Иисуса Христа. В конце молитвы трижды произносится «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу».

Последние Angelus / Regina Coeli

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Помолимся вместе с Папой Римским

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Angelus («Ангел Господень»)

Ангел Господень возвестил Марии,

И Она зачала от Духа Святого.

Радуйся, Мария…

Се, Раба Господня;

Да будет Мне по слову Твоему.

Радуйся, Мария…

И Слово стало Плотью,

И обитало с нами.

Радуйся, Мария…

Молись о нас, Пресвятая Богородица.

Да удостоимся исполнения Христовых обещаний.

Помолимся.

Просим Тебя, Господи: наполни наши души Твоей благодатью, дабы мы, познав через ангельское приветствие воплощение Христа, Сына Твоего, Его страданием и крестом достигли славы воскресения. Через Христа, Господа нашего.

Аминь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу... (3 раза)

Вечный покой даруй усопшим, Господи…

Апостольское, или Папское, благословение

Господь с вами. И со духом твоим.

Да будет имя Господне благословенно.

Отныне и вовек.

Помощь наша в имени Господа,

сотворившего небо и землю.

Да благословит вас Всемогущий Бог - Отец, и Сын, и Дух Святой.

Аминь.