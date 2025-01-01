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ПАПА РИМСКИЙ

Angelus 1 января. Рождение Иисуса – послание добра и мира

Сегодня, в первый день года, посвященный миру, «вспомним обо всех скорбящих матерях, потерявших детей в результате насилия, гордыни или ненависти», призвал Папа Франциск перед чтением молитвы Angelus в праздник Пресвятой Богородицы Марии: «Как же прекрасен мир, возвеселяющий жизнь народов! И как бесчеловечна война, разбивающая сердца матерей!»

София Халходжаева  

Епископ Рима прокомментировал евангельский отрывок литургии дня, повествующий о том, как пастухи после возвещения ангелов пришли к вифлеемской пещере; там они нашли Святое Семейство, и рассказали о том, что было возвещено им о Младенце. Епископ Рима предложил верующим поразмышлять о том, что увидели пастухи в Вифлееме, то есть о Младенце Иисуса, а также о том, чего они не увидели, то есть о сердце Марии, Которая «сохраняла все слова сии, слагая в сердце Своём» (ср. ст. 19).

Прежде всего, Богомладенец. Еврейское имя «Иисус» означает «Бог спасает», и именно это Он и сделает, продолжил Папа. Господь, по сути, пришел в мир, чтобы даровать нам Свою жизнь. Мы все когда-то родились, но никто из нас не делал это по собственной воле. Бог же решил родиться ради нас: Господь Иисус – откровение Его вечной и бесконечной любви, несущей мир на эту землю.

Новорожденному Мессии, проявляющему милосердие Отца, соответствует сердце Марии, Девы Марии, подчеркнул Святейший Отец: именно сердцем она приняла весть архангела Гавриила; сердцем она ответила Иосифу, соглашаясь стать его невестой; всем сердцем она обнимала Елисавету в ее преклонном возрасте. В сердце Марии бьется надежда на искупление каждого человека.

Паломники на площади Святого Петра (1 января 2025 г.)
Паломники на площади Святого Петра (1 января 2025 г.)

В свете этих размышлений давайте спросим себя, предложил Папа: умеем ли мы сосредоточиться и созерцать в молчании рождение Иисуса? Стараемся ли мы хранить это Событие, его послание добра и спасения в своем сердце? Умеем ли мы ответить на столь великий дар безвозмездными делами мира, прощения, примирения?

«Пресвятая Богородица Мария да научит нас хранить евангельскую радость в сердцах и свидетельствовать о ней в мире», – воззвал в конце размышления Папа Франциск.

Паломники на площади Святого Петра (1 января 2025 г.)
Паломники на площади Святого Петра (1 января 2025 г.)
01 января 2025, 12:35

Angelus - это молитва, возносимая три раза в день в память об извечной тайне Боговоплощения: в 6 часов утра, в полдень и вечером около 18 часов, когда начинают звонить церковные колокола. Название «Angelus» происходит от первого стиха «Angelus Domini nuntiavit Mariae». Молитва состоит из трёх небольших текстов, посвящённых воплощению Иисуса Христа. Они чередуются с тремя «Радуйся, Мария». В полдень по воскресеньям и торжествам Папа Римский читает «Angelus» на площади Святого Петра, предваряя молитву краткой речью, вдохновлённой литургическими чтениями дня, и заканчивая её приветствием паломников.

От Пасхи до Пятидесятницы вместо «Angelus» читается «Regina Coeli» («Царица Небесная») - молитвенное воспоминание воскресения Иисуса Христа. В конце молитвы трижды произносится «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу».

Последние Angelus / Regina Coeli

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Помолимся вместе с Папой Римским

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Angelus («Ангел Господень»)

Ангел Господень возвестил Марии,

И Она зачала от Духа Святого.

Радуйся, Мария…

Се, Раба Господня;

Да будет Мне по слову Твоему.

Радуйся, Мария…

И Слово стало Плотью,

И обитало с нами.

Радуйся, Мария…

Молись о нас, Пресвятая Богородица.

Да удостоимся исполнения Христовых обещаний.

Помолимся.

Просим Тебя, Господи: наполни наши души Твоей благодатью, дабы мы, познав через ангельское приветствие воплощение Христа, Сына Твоего, Его страданием и крестом достигли славы воскресения. Через Христа, Господа нашего.

Аминь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу... (3 раза)

Вечный покой даруй усопшим, Господи…

Апостольское, или Папское, благословение

Господь с вами. И со духом твоим.

Да будет имя Господне благословенно.

Отныне и вовек.

Помощь наша в имени Господа,

сотворившего небо и землю.

Да благословит вас Всемогущий Бог - Отец, и Сын, и Дух Святой.

Аминь.