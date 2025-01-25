25-летие Фонда Папской швейцарской гвардии

18 января в Клементийском зале Ватикана Папа Франциск принял на частной аудиенции делегатов Фонда Папской швейцарской гвардии, который отмечает своё 25-летие. В ходе встречи Святейший Отец выразил признательность за вклад организации в поддержку гвардейцев и их семей.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Обращаясь к гостям, Папа отметил, что фонд был основан во время Великого Юбилея 2000 года, а теперь его собственный юбилей совпадает с началом Святого 2025 года. Епископ Рима подчеркнул важность паломничества делегатов в Рим, где они могут обновить веру у гробниц святых апостолов: «Всё это ватиканское здание возведено над могилами мучеников».

Святейший Отец особо отметил значение веры и милосердия в служении Швейцарской гвардии, которая защищает Папу Римского и принимает паломников со всего мира, обладая «прекрасной чертой» – терпением.

Фонд оказывает значительную поддержку семьям гвардейцев, обеспечивая образование и воспитание их детей, что, по словам Папы, очень важно. Кроме того, организация помогает гвардии совершенствовать профессиональные навыки и методы работы, предоставляя средства для модернизации оборудования и инфраструктуры, и помогает тем, кто возвращается на родину после службы в Ватикане. Папа Франциск рассказал, что гвардейцы поддерживают с ним связь даже после возвращения в Швейцарию:

«Иногда они звонят, присылают что-то, навещают меня, когда приезжают в Рим. Мы поддерживаем отличные отношения».

Частная аудиенция в Ватикане 18 января 2025 г.

Святейший Отец выразил признательность фонду за 25 лет щедрого служения и выразил надежду, что оно не прекратится:

«Сотрудничество между вашим фондом и Папской швейцарской гвардией является образцовым; оно показывает, что ни одна организация не может действовать в одиночку. Важно работать вместе. Мы все должны помогать друг другу, и это касается не только вас, отдельных общин, но и всей Церкви в целом».

В конце встречи Папа Франциск попросил делегатов молиться за него и преподал апостольское благословение.