Туризм или паломничество? Три отличия
Ольга Сакун - Град Ватикан
Святейший Отец констатировал, что за последние тридцать лет число паломников в Сантьяго значительно выросло. Но всегда ли те, кто проходят Путь святого Иакова, - паломники?
Христианское паломничество к гробницам апостолов можно узнать по трем признакам. Во-первых, это тишина. Только в тишине можно слушать сердцем и уловить ответы, которых ищет наше сердце: Бог обращается к нам в тишине.
Второй признак христианского паломничества – это Евангелие: паломник всегда носит с собой Евангелие, и читать его – не то же самое, что читать любую другую книгу или же новости. «Когда мы читаем Евангелие, Кто-то находится рядом с нами… и это – Святой Дух».
Третий признак паломничества – то, что Папа назвал «протоколом по Матфею, 25»: «Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне: добрые дела по отношению к тем, кто нуждается, внимание к другим людям, встреченным на пути.
«Паломники древности, - сказал Папа в конце аудиенции, - учат нас, что из христианских паломничеств люди сами возвращаются апостолами!».