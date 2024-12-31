Te Deum. Папа: призвание Рима – гостеприимство и братство

Вечером 31 декабря Папа Франциск возглавил в Ватиканской базилике Первую вечерню праздника Пресвятой Богородицы. После богослужения последовали выставление Пресвятых Даров, пение благодарственного гимна «Te Deum» («Тебя, Бога, хвалим») и евхаристическое благословение.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Обращаясь к верующим в последний день уходящего года, Святейший Отец сказал:

«Наступило время благодарения, и мы с радостью возносим его, прославляя Пресвятую Богородицу. Она, хранящая в своём сердце тайну Иисуса, учит и нас прочитывать знамения времени в свете этой тайны.

Уходящий год был очень насыщенным для Рима. Жители города, паломники, туристы и все его посетители ощутили на себе типичную для предъюбилейного периода атмосферу, с множеством больших и малых строительных площадок. Сегодняшний вечер – время для глубокого размышления о том, что все эти работы, помимо своей очевидной ценности, отражают особое призвание Рима, его универсальную миссию. В свете только что прозвучавшего Слова Божьего эту миссию можно выразить так: Рим призван принимать всех, чтобы каждый мог осознать себя чадом Божиим и братом своему ближнему.

Поэтому сейчас мы хотим вознести благодарение Господу за то, что Он позволил нам трудиться, много работать и, главное, делать это с осознанием великого смысла, с широким горизонтом надежды на братство.

Первая вечерня праздника Пресвятой Богородицы (Ватикан, 31 декабря 2024 г.)

Девиз Юбилея “Паломники надежды” полон значений, зависящих от различных перспектив, которые подобны множеству паломнических “маршрутов”. Одной из наших великих дорог надежды является братство: именно этот путь я предложил в энциклике Fratelli tutti. Да, надежда мира заключена также в братстве! И как же прекрасно осознавать, что в последние месяцы наш город превратился в большую стройплощадку ради этой благородной цели: готовиться к приёму людей со всего мира, католиков и христиан других конфессий, верующих любых религий, искателей истины, свободы, справедливости и мира – всех паломников надежды и братства.

Зададимся вопросом: есть ли основание у такой перспективы? Является ли надежда на братское человечество лишь риторическим лозунгом или же она опирается на прочный фундамент, позволяющий построить что-то стабильное и долговечное?

Ответ даёт Пресвятая Богородица, указывая на Иисуса. Надежда на братский мир – это не идеология, не экономическая система, не технологический прогресс. Вовсе нет. Надежда на братский мир – это воплотившийся Сын, посланный Отцом, дабы мы все могли стать теми, кем являемся на самом деле, то есть детьми Небесного Отца, а значит, братьями и сёстрами друг для друга.

Первая вечерня праздника Пресвятой Богородицы (Ватикан, 31 декабря 2024 г.)

И вот, признательно любуясь обновлённой столицей, мы благодарны многим людям, которые проделали эту огромную работу, мы благодарны господину мэру за его вклад в развитие города. Давайте осознаем, что есть ещё одна, более важная строительная площадка, которая касается лично каждого из нас: на ней мы ежедневно позволяем Богу преображать нас, изменять в нас всё то, что недостойно чада Божьего, всё, что нечеловечно; и где мы каждый день стремимся жить как братья и сёстры ради наших ближних.

Да поможет нам Пресвятая Матерь идти вместе, как паломникам надежды, по пути братства. Да благословит всех нас Господь, да простит Он наши грехи и дарует силы продолжить наше паломничество в наступающем году. Спасибо!»

Папа Франциск у рождественского вертепа на площади Св. Петра (Ватикан, 31 декабря 2024 г.)

По окончании праздничного богослужения в Ватиканской базилике Епископ Рима прибыл на площадь Святого Петра, помолился у рождественского вертепа, благословил детей и приветствовал многочисленных верных.