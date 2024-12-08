Святейший Отец возвёл в сан новых кардиналов

7 декабря в базилике Святого Петра состоялась очередная публичная консистория по возведению в сан двадцати одного кардинала.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В своей проповеди Папа призвал членов Коллегии кардиналов избегать искушений власти, престижа и показухи, а также напомнил, что их служение обязано зиждиться на Христе. По словам Святейшего Отца, верность Господу требует самого важного: «Вернуться к Нему и вновь поставить Его в центр всего». Путь Христа – это служение ближним: исцеление ран, освобождение от греха и поддержка слабых, поэтому миссия кардиналов должна вдохновляться радостью встречи с людьми и заботой о самых уязвимых.

Папа Франциск предостерёг новоизбранных кардиналов от «конкуренции, губящей единство» и призвал их стать «свидетелями братства, ремесленниками общения и зодчими сплочённости». В этом контексте Епископ Рима обратился к наследию святого Павла VI, который глубоко заботился о единстве Церкви.

Консистория в Ватикане (7 декабря 2024 г.)

Особый момент церемонии – вручение кардинальских символов: алой биретты, перстня и Папской буллы с титулом. 21 иерарх дал клятву верности Папе Римскому и его преемникам. Завершился обряд молитвой о новых кардиналах и обо всех верующих, а также посвящением всей Церкви Пресвятой Деве Марии накануне праздника Непорочного зачатия.

В настоящий момент Коллегия кардиналов насчитывает 253 иерарха, из которых 140 избирателей и 113 без права голоса на конклаве. Географическое разнообразие пополнилось представителями из пяти стран: Алжира, Австралии, Эквадора, Ирана и Сербии.