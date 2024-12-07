Музыка как знак надежды

Утром 7 декабря Папа Франциск встретился с организаторами и музыкантами «Концерта с бедными», который этим же вечером состоится в Зале Павла VI под руководством известного итальянского композитора монсеньора Марко Фризины.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Святейший Отец выразил признательность всем участникам, включая маэстро Ханса Циммера, виолончелистку Тину Гуо, композитора Дарио Веро, оркестр Nova Opera и хор Римской епархии, который в этом году отмечает 40-летие.

По словам Папы, это событие позволяет делиться красотой музыки с братьями и сёстрами, особенно с теми, кто сталкивается с жизненными трудностями. На музыкальной площадке важно взаимодействие разных инструментов и голосов: точно так же каждый человек должен играть свою партию, сотрудничая с остальными, чтобы создать идеально звучащий оркестр всеобщей гармонии. «Концерт с бедными» – это «прекрасный знак синодальной гармонии, особенно потому, что он проходит в общении с нашими самыми хрупкими братьями и сестрами, приглашенными стать частью этой чудесной симфонии любви, которая есть Евангелие»; это знак надежды, побуждающий делиться любовью к Богу и ближнему, особенно в преддверии Юбилейного года, отметил Епископ Рима:

«Церковь, призванная быть в мире знаком и инструментом общения и братства, должна воплотить в сердце человечества чудесную и осознанную песнь любви к Богу, братьям и сёстрам».

Завершая встречу, Святейший Отец подчеркнул, что главными героями концерта являются бедные, приглашённые разделить радость этого события, «ибо красота – это дар Божий для всех людей, которые имеют равное достоинство и призваны к братству».