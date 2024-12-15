Св. Отец: во все времена Христос – источник нашей радости

«Что нам делать?». С этого вопроса, который люди задавали Иоанну Крестителю (Лк 3,12), Папа Франциск начал проповедь на Святой Мессе в Аяччо, в которой приняли участие около 15 тысяч верующих.

На площади Аустерлиц Святейший Отец размышлял над евангельским чтением III воскресенья Адвента: по словам св. Луки, обратиться к Богу решаются мытари и солдаты, а не фарисеи и законники. «Далёкие становятся близкими, когда к нам приближается Христос», – подчеркнул Папа, добавив, что Господня весть, особенно в отношении последних и отверженных, пробуждает совесть, ибо Господь приходит не судить потерянных, а спасти (см. Лк 15,4-32).

Святейший Отец призвал верующих в период Адвента смело задать себе тот же вопрос: «Что же нам делать?». Церковь призывает со смирением и упованием открыть сердце для встречи с Господом. Литургические чтения дня, по словам Папы, описывают два способа ожидания Мессии: «с недоверием» и «с радостью». Первое порождает тревогу и печаль, а «там, где процветает потребительство», общество стареет в неудовлетворённости и «тот, кто живёт только для себя, никогда не обретёт счастья».

Радостное ожидание Мессии укрепляет веру и оживляет надежду, ведь приход Господа приносит спасение, подчеркнул Папа. Христианская радость ни в коем случае не является беззаботной, поверхностной, «это не иллюзорное утешение, помогающее забыть о горестях жизни». Это – плод Святого Духа через веру во Христа Спасителя, Который стучится в наше сердце; это радость сердца, основанная на прочном фундаменте, она исходит из уверенности, что Господь близок, отметил Святейший Отец.

Святая Месса в Аяччо (Корсика, 15 декабря 2024 г.)

Первый из знаков этой надежды – мир. Грядущий Эммануил, Бог-с-нами, дарует мир возлюбленным Своим (см. Лк 2,14). «Готовясь встретить Его, пусть наши общины в это время Адвента с новой силой сопровождают каждого, особенно молодёжь, на пути к Крещению и Святым Таинствам», проявляя заботу о стариках.

Особое внимание Папа уделил роли народного благочестия, напомнив о важности молитвы Святого Розария и о вкладе церковных братств, которые проявляют веру через дела милосердия и учат служить ближним. К сожалению, у народов много серьёзных причин для печали: несчастья, коррупция, насилие; война стирает улыбки с лиц украинский детей, отметил Папа:

«Однако Слово Божье всегда несёт ободрение. Перед лицом разрушений, угнетающих народы, Церковь уверенно возвещает надежду, которая не разочаровывает, ибо Господь приходит, чтобы обитать среди нас. Поэтому наша приверженность миру и справедливости обретает в Его пришествии неисчерпаемую силу. Во все времена и во всех скорбях присутствует Христос, источник нашей радости».

Именно эту христианскую радость верующие должны всегда хранить в сердцах, делясь ею с другими. «Это должно быть нашим свидетельством», – призвал в конце проповеди Папа Франциск.

Святая Месса в Аяччо (Корсика, 15 декабря 2024 г.)