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Паломники на площади Св. Петра (Ватикан, 26 декабря 2024 г.) Паломники на площади Св. Петра (Ватикан, 26 декабря 2024 г.)  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)
ПАПА РИМСКИЙ

Св. Отец призвал простить долги бедным странам

В полдень 26 декабря, приветствуя паломников после чтения молитвы Angelus, Папа пожелал всем Святого Рождества и поблагодарил тех, кто прислал ему поздравление.

София Халходжаева  

Святейший Отец также поздравил иудеев по всему миру, отмечающих в эти дни праздник света Хануку, и выразил им «наилучшие пожелания мира и братства».

Приветствуя римлян и паломников из Италии и разных стран, многие из которых присутствовали на церемонии открытия Святых врат Ватиканской базилики, Папа назвал это юбилейное событие прекрасным знаком, выражающим смысл нашей жизни: идти навстречу Иисусу, Который любит нас и открывает Свое сердце, дабы «мы вошли в Его Царство любви, радости и мира». «Сегодня утром – после собора Святого Петра – я открыл Святые врата в римской тюрьме “Ребиббия”», – сообщил Папа.

Одним из действий, характерных для Юбилеев, является списание долгов, продолжил Святейший Отец и призвал всех поддержать кампанию фонда Caritas Internationalis под названием «Преврати долг в надежду», чтобы облегчить положение стран, обремененных непосильными долгами, и способствовать их развитию.

Епископ Рима подчеркнул, что проблема долгов связана с проблемой мира и «черного рынка» оружия:

«Хватит колонизировать народы с помощью оружия! Давайте работать над разоружением, бороться с голодом, болезнями, детским трудом. Будем же молиться о мире во всем мире! О мире в многострадальной Украине, в Газе, Израиле, Мьянме, Северном Киву и многих других странах, охваченных войной».

Паломники на площади Святого Петра (26 декабря 2024 г.)
Паломники на площади Святого Петра (26 декабря 2024 г.)
26 декабря 2024, 13:19

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