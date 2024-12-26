Св. Отец призвал простить долги бедным странам

В полдень 26 декабря, приветствуя паломников после чтения молитвы Angelus, Папа пожелал всем Святого Рождества и поблагодарил тех, кто прислал ему поздравление.

София Халходжаева

Святейший Отец также поздравил иудеев по всему миру, отмечающих в эти дни праздник света Хануку, и выразил им «наилучшие пожелания мира и братства».

Приветствуя римлян и паломников из Италии и разных стран, многие из которых присутствовали на церемонии открытия Святых врат Ватиканской базилики, Папа назвал это юбилейное событие прекрасным знаком, выражающим смысл нашей жизни: идти навстречу Иисусу, Который любит нас и открывает Свое сердце, дабы «мы вошли в Его Царство любви, радости и мира». «Сегодня утром – после собора Святого Петра – я открыл Святые врата в римской тюрьме “Ребиббия”», – сообщил Папа.

Одним из действий, характерных для Юбилеев, является списание долгов, продолжил Святейший Отец и призвал всех поддержать кампанию фонда Caritas Internationalis под названием «Преврати долг в надежду», чтобы облегчить положение стран, обремененных непосильными долгами, и способствовать их развитию.

Епископ Рима подчеркнул, что проблема долгов связана с проблемой мира и «черного рынка» оружия:

«Хватит колонизировать народы с помощью оружия! Давайте работать над разоружением, бороться с голодом, болезнями, детским трудом. Будем же молиться о мире во всем мире! О мире в многострадальной Украине, в Газе, Израиле, Мьянме, Северном Киву и многих других странах, охваченных войной».