Св. Отец поддержал помощь больным лейкемией

14 декабря Папа Франциск встретился с делегатами Итальянской ассоциации по борьбе с лейкемией, лимфомой и миеломой (AIL), которая отмечает своё 55-летие.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Святейший Отец выразил признательность за помощь больным и их семьям, финансирование научных исследований и создание специализированных центров. Труды AIL с помощью тысяч волонтёров проходят в духе близости, присущей Богу: быть рядом, проявлять сострадание и нежность, противостоять культуре эгоизма и изоляции.

Святейший Отец предложил три ключевых слова для вдохновения в работе ассоциации. Первое – «освещать». Болезнь часто ввергает во мрак боли и отчаяния, и поэтому важно вернуть в центр внимания личность больного, дарить надежду через дружбу и внимание. Второе слово – «дар». «Логика дара – это главное противоядие к культуре отбросов», и Господь первым подаёт пример, даруя Себя с нежностью любви. Наконец, третье слово: «площадь». Подобно Доброму самарянину, ассоциация ненавязчиво присутствует на социальных «площадях»: информирует общество, вдохновляет на солидарность и помощь больным.

«На закате жизни нас будут судить по любви», – процитировал св. Иоанна Креста Епископ Рима и призвал гостей трудиться с преданностью и компетентностью, даруя милосердие и надежду.