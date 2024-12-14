Св. Отец поддержал помощь больным лейкемией
Виктор Владимиров – Град Ватикан
Святейший Отец выразил признательность за помощь больным и их семьям, финансирование научных исследований и создание специализированных центров. Труды AIL с помощью тысяч волонтёров проходят в духе близости, присущей Богу: быть рядом, проявлять сострадание и нежность, противостоять культуре эгоизма и изоляции.
Святейший Отец предложил три ключевых слова для вдохновения в работе ассоциации. Первое – «освещать». Болезнь часто ввергает во мрак боли и отчаяния, и поэтому важно вернуть в центр внимания личность больного, дарить надежду через дружбу и внимание. Второе слово – «дар». «Логика дара – это главное противоядие к культуре отбросов», и Господь первым подаёт пример, даруя Себя с нежностью любви. Наконец, третье слово: «площадь». Подобно Доброму самарянину, ассоциация ненавязчиво присутствует на социальных «площадях»: информирует общество, вдохновляет на солидарность и помощь больным.
«На закате жизни нас будут судить по любви», – процитировал св. Иоанна Креста Епископ Рима и призвал гостей трудиться с преданностью и компетентностью, даруя милосердие и надежду.