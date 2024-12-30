Св. Отец молится о новопреставленном Джимми Картере

Папа Франциск выразил глубокие соболезнования в связи с смертью бывшего президента США Джимми Картера, который скончался 29 декабря в возрасте 100 лет.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В телеграмме за подписью госсекретаря Святейшего Престола кардинала Пьетро Паролина, Епископ Рима «вспоминает о твёрдой приверженности президента Картера, мотивированной глубокой христианской верой, делу примирения и мира между народами, защите прав человека и благополучию бедных и нуждающихся».

Святейший Отец вверяет душу новопреставленного политика безграничным милостям Всемогущего Бога и возносит молитвы об утешении всех, кто скорбит о его кончине.