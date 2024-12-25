Рождественское послание Папы Франциска «Граду и миру»

В полдень 25 декабря Святейший Отец Франциск обратился к верующим и ко всем людям доброй воли с традиционным посланием Urbi et Orbi – «Граду и миру» и после чтения молитвы «Ангел Господень» преподал торжественное апостольское благословение.

Обращаясь к паломникам, собравшимся на площади Святого Петра, Епископ Рима сказал:

Дорогие сёстры и братья, поздравляю вас с Рождеством!

Этой ночью свершилась тайна, которая никогда не перестаёт удивлять и волновать: Дева Мария родила Иисуса, Сына Божьего, спеленала Его и положила в ясли. Именно таким нашли Его радостные вифлеемские пастухи, когда ангелы пели: «Слава Богу и мир людям» (см. Лк 2,6-14). Мир людям.

Да, это событие, произошедшее более двух тысяч лет назад, обновляется Святым Духом, тем самым Духом Любви и Жизни, Который даровал плод чреву Марии и из её человеческой плоти сформировал Иисуса. И вот сегодня, в скорбях нашего времени, снова воплощается предвечное Слово спасения, обращаясь к каждому человеку и ко всему миру: «Я люблю и прощаю тебя, вернись ко Мне, ибо двери Моего сердца открыты для тебя!». Таково это послание.

Сёстры, братья, врата сердца Бога всегда открыты, возвратимся же к Нему! Давайте вернемся к сердцу, которое любит нас и прощает! Да обретём мы Его прощение и примиримся с Ним! Бог прощает всегда, Бог прощает всё, примем же Его прощение!

Именно в этом смысл Святых врат Юбилея, которые я открыл вчера вечером здесь, в соборе Святого Петра: они символизируют Иисуса, Дверь спасения, открытую для всех. Иисус – это Дверь, которую милосердный Отец открыл посреди мира, посреди истории, дабы мы все могли вернуться к Нему. Мы все подобны заблудшим овцам и нуждаемся в Пастыре и Двери, чтобы вернуться в Отчий дом. Иисус – Пастырь, Иисус – Дверь.

Братья и сёстры, не бойтесь! Врата открыты, они распахнуты настежь! Нет нужды стучать в эти Двери, ибо они открыты. Придите! Примирившись с Богом, мы примиримся с самими собой и сможем примириться друг с другом, даже с нашими врагами. Воистину, милосердие Божье всемогуще: оно развязывает любые узлы, разрушает любые стены разделения; милосердие Божье растворяет ненависть и дух возмездия. Придите! Иисус – это Врата мира.

Часто мы останавливаемся лишь на пороге; нам не хватает смелости переступить его, ибо он бросает нам вызов. Вход через Дверь требует самопожертвования – сделать шаг, пойти на маленькую жертву, сделать шаг ради великого дела, оставить позади споры и разногласия, дабы устремиться в раскрытые объятья Богомладенца, Князя мира. В это Рождество, начало Юбилейного года, я приглашаю каждого человека, каждый народ и нацию смело пройти через эту Дверь, стать паломниками надежды, заставить замолчать оружие и преодолеть разногласия!

Да умолкнет оружие в многострадальной Украине! Да появится смелость открыть двери для переговоров, жестов диалога и встречи, чтобы достичь справедливого и прочного мира.

Да умолкнет оружие на Ближнем Востоке! Взирая на вифлеемские ясли, я обращаю мысли к христианским общинам в Палестине и Израиле, особенно к возлюбленной общине в Газе, где сложилась крайне тяжёлая гуманитарная ситуация. Да прекратится огонь, да будут освобождены заложники и оказана помощь населению, истерзанному голодом и войной. В это столь непростое время я также близок к христианской общине в Ливане, особенно на юге страны, и к общине Сирии. Пусть двери диалога и мира откроются во всём регионе, раздираемом конфликтом. Я также думаю о народе Ливии, призывая искать решения, которые позволят достичь национального примирения.

Пусть Рождество Спасителя принесёт время надежды семьям тысяч детей, умирающих от эпидемии кори в Демократической Республике Конго, жителям востока этой страны, а также Буркина-Фасо, Мали, Нигера и Мозамбика. Поразивший их гуманитарный кризис вызван главным образом вооружёнными конфликтами и терроризмом; он усугубляется разрушительными последствиями изменения климата, которые приводят к гибели и перемещению миллионов людей. Я также думаю о народах стран Африканского Рога: для них я молитвенно взываю о дарах мира, согласия и братства. Да поддержит Сын Всевышнего усилия международного сообщества по облегчению доступа к гуманитарной помощи для гражданского населения Судана и началу новых переговоров о прекращении огня.

Пусть Рождественская весть принесёт утешение жителям Мьянмы, которые из-за непрестанных вооружённых столкновений терпят большие лишения и вынуждены бежать из своих домов.

Да вдохновит Младенец Иисус политические власти и всех людей доброй воли на американском континенте, дабы как можно скорее были найдены эффективные решения, основанные на истине и справедливости, для продвижения социальной гармонии, в частности, на Гаити, в Венесуэле, Колумбии и Никарагуа. Пусть, особенно в этот Юбилейный год, будут приложены усилия для созидания общего блага, чтобы восстановить достоинство каждого человека, преодолевая политические разногласия.

Пусть Юбилей станет возможностью разрушить все стены разделений: идеологические, которые так часто отмечают политическую жизнь, а также физические, такие как разделение на острове Кипр, которое вот уже пятьдесят лет разрывает его человеческую и социальную ткань. Я надеюсь на достижение общего решения, способного положить конец разделению при полном уважении прав и достоинства всех кипрских общин.

Иисус, предвечное Божье Слово, ставшее человеком, – это распахнутая Дверь. Через эту распахнутую Дверь мы приглашены пройти, дабы заново открыть для себя смысл нашего существования и святость каждой жизни – ибо каждая жизнь свята, а также возродить основополагающие ценности человеческой семьи. Господь ждёт нас на пороге. Он ждёт каждого, особенно самых уязвимых: ждёт детей, всех детей, страдающих от войны и голода; ждёт стариков, часто вынужденных жить в одиночестве и забытьи; ждёт тех, кто лишился своего дома или покинул родину в поисках безопасного убежища. Господь ждёт тех, кто потерял или не может найти работу; Он ждёт заключённых, которые, несмотря ни на что, всегда остаются чадами Божиими; ждет многих, кто преследуется за свою веру.

В этот праздничный день будем благодарны тем, кто неприметно и преданно старается о благе: я думаю о родителях, педагогах и учителях, на которых лежит огромная ответственность за воспитание будущих поколений; я думаю о медицинских работниках, о силах правопорядка, о всех тех, кто занимается благотворительностью, особенно о миссионерах по всему миру, которые несут свет и утешение многим людям, оказавшимся в беде. Им всем мы хотим сказать: спасибо! Спасибо!

Братья и сёстры, пусть Юбилей станет поводом простить долги, особенно те, что обременяют беднейшие страны. Каждый призван прощать полученные обиды, ибо Сын Божий, родившийся в холоде и ночной тьме, прощает все наши долги. Он пришёл исцелить нас и простить. Паломники надежды, выйдем же Ему навстречу! Давайте откроем Ему двери наших сердец, как и Он распахнул для нас двери Своего сердца.

Желаю всем мирного, святого Рождества!