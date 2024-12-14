Послание Папы апостольскому нунцию в России

Обнародовано письмо Папы Франциска, датированное 12 декабря, апостольскому нунцию в Российской Федерации архиепископу Джованни д’Аниелло.

Ольга Сакун - Град Ватикан

В послании, адресованном своему представителю в Москве, Святейший Отец пишет о желании разделить с ним молитву и «исполненный печали призыв, дабы мир властвовал среди народов и возродился в сердцах всех людей, возлюбленных Господом».

Папа отмечает, что вот уже более тысячи дней он с беспокойством следит за «страданиями, вызванными конфликтом в этой части света».

«Эта болезненная и затянувшаяся война бросает нам вызов, напоминая об обязанности вместе задуматься о том, как облегчить боль тех, кто от нее пострадал, и восстановить мир. Мы все, на самом деле, связаны взаимной ответственностью, в духе истинного человеческого братства».

Цитируя диалог между персонажами «Братьев Карамазовых» Иваном и Алёшей, Папа подчеркивает, что «страдание, причиненное невинным, есть мощное свидетельство против любой формы насилия». Папа выступает голосом «десятков тысяч матерей, отцов и детей, плачущих о своих павших на войне», тревожащихся о пропавших без вести, о пленных и раненых.

«Их вопль возносится к Богу, призывая к миру вместо войны, диалогу вместо грохота оружия, солидарности вместо интересов сторон, потому что никогда нельзя убивать во имя Божие. Это вопль, к которому я присоединяюсь сердцем, исполненным болью об отданных жизнях, разрушениях и страданиях, а также о тяжелейших ранах, нанесенных человеческой семье этой войной. Надеюсь, что гуманитарные усилия по отношению к наиболее беззащитным смогут открыть путь новым дипломатическим усилиям, необходимым, чтобы остановить развитие конфликта и достичь столь чаемого мира».

В конце письма Папа Франциск приводит слова святого Серафима Саровского -«Стяжи дух мирен и тысячи вокруг тебя спасутся» - и обращает через своего представителя в России братский призыв ко всем людям доброй воли соединиться в молитве к Богу, испрашивая дар мира и стараясь внести вклад в достижение этой цели на благо всему человечеству.