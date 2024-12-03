Послание Папы католикам Никарагуа

Папа Франциск обнародовал послание, адресованное «странствующему Народу Божьему в Никарагуа».

Ольга Сакун - Град Ватикан

Обращаясь к никарагуанским католикам, Святейший Отец выражает свою любовь ко всему народу Никарагуа и близость к нему особенно в эти дни, когда католики совершают девятидневный молебен в преддверии праздника Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии.

«Не забывайте о любвеобильном Провидении Господа, Который сопутствует нам, будучи единственным надежным главой, - пишет Папа Франциск. – Как раз в самые тяжелые моменты, когда по-человечески невозможно понять, чего Бог хочет от нас, мы призваны не сомневаться в Его заботе и Его милосердии».

Папа просит никарагуанцев не сомневаться, что «вера и надежда творят чудеса»: «Давайте смотреть на Непорочную Деву, сияющий пример такого упования».

«Я хотел бы, чтобы праздник Непорочной, который подготавливает нас к открытию Юбилея 2025 года, принес вам необходимое мужество в моменты трудностей, неопределенности и лишений. В этот праздник не забудьте предать себя в руки Иисуса с молитвенным воззванием “Бог превыше всего”, которое вы любите повторять».

«Матерь Божья не перестает ходатайствовать за вас, - добавляет Св. Отец, - а мы не перестаем просить за вас Иисуса, дабы Он всегда вас держал за руку».

Папа Франциск увещает верных в Никарагуа молиться Святым Розарием, включая в его тайны свою жизнь, свои радости и печали, моменты света и моменты славы.