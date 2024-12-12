Послание Папы Франциска на LVIII Всемирный день мира

ПОСЛАНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ОТЦА ФРАНЦИСКА НА ПРАЗДНОВАНИЕ LVIII ВСЕМИРНОГО ДНЯ МИРА 1 ЯНВАРЯ 2025 ГОДА

Прости нам долги наши, даруй нам Твой мир

I. Внимая крику человечества, находящегося под угрозой

1. На заре этого нового года, дарованного Небесным Отцом, Юбилейного времени, посвящённого надежде, я выражаю самые искренние пожелания мира каждой женщине и каждому мужчине, особенно тем, кто чувствует себя подавленным своим экзистенциальным состоянием, осуждённым собственными ошибками, раздавленным осуждением других, кто не видит в жизни никаких перспектив. Всем вам – надежды и мира, ибо это Год благодати, исходящей из Сердца Искупителя!

2. В 2025 году Католическая Церковь отмечает Юбилей – событие, которое наполняет сердца надеждой. «Юбилей» восходит к древней еврейской традиции, когда звук бараньего рога (йовель на иврите) каждые сорок девять лет возвещал о милости и освобождении для всего народа (см. Лев 25,10). Этот торжественный призыв в идеале должен был прозвучать по всей земле (см. Лев 25,9), чтобы восстановить Божию справедливость в различных сферах жизни: в пользовании землёй, во владении благами, в отношениях с ближними, особенно с самыми бедными и опальными. Звук рога напоминал всем людям, и богатым, и обедневшим, что никто не приходит в мир, чтобы его угнетали: мы – братья и сёстры, дети одного Отца, рождённые быть свободными по воле Господней (cм. Лев 25,17.25.43.46.55).

3. И сегодня Юбилей является событием, которое побуждает искать освобождающей Божьей справедливости по всей земле. Вместо рога в начале этого Года благодати мы желаем услышать «отчаянный крик о помощи»[1]: подобно гласу крови праведного Авеля, он вопиет из многих уголков земли (см. Быт. 4,10), и Бог никогда не перестаёт ему внимать. В свою очередь мы чувствуем себя призванными быть голосом многочисленных ситуаций истощения земли и угнетения ближнего[2]. Такая несправедливость иногда принимает вид того, что св. Иоанн Павел II называл «структурами греха»[3], поскольку она не только вызвана беззаконием отдельных людей, но, так сказать, укореняется и поддерживается массовым соучастием.

4. Каждый из нас должен в какой-то мере чувствовать ответственность за разрушение, которому подвергается наш общий дом, начиная с тех действий, которые, пусть даже косвенно, подпитывают конфликты, терзающие человечество. Таким образом разжигаются и переплетаются отдельные, но взаимосвязанные системные проблемы, от которых страдает наша планета[4]. Я имею в виду, в частности, неравенство всех видов, бесчеловечное обращение с мигрантами, деградацию окружающей среды, смятение, преступно вызванное дезинформацией, отказ от всякого диалога, значительные вложения в военную промышленность. Эти факторы представляют собой реальную угрозу существованию человечества. Поэтому в начале года мы хотим прислушаться к этому зову человечества, чтобы почувствовать себя призванными, совместно и лично, разорвать цепи несправедливости и возвестить Божью справедливость. Нескольких эпизодических актов филантропии будет недостаточно: чтобы произошли долгосрочные изменения, необходимы культурные и структурные перемены[5].

II. Культурные изменения: все мы в долгу

5. Событие Юбилея призывает нас предпринять ряд изменений для решения злободневных проблем несправедливости и неравенства, напоминая, что блага земли предназначены не только для привилегированного меньшинства, но для всех[6]. Возможно, здесь полезно вспомнить слова св. Василия Кесарийского: «Скажи же мне, что у тебя собственного? Откуда ты взял и принёс с собой в жизни? <…> Не наг ли ты вышел из чрева матери? Не наг ли и опять возвратишься в землю? Откуда же у тебя, что имеешь теперь? Если скажешь, что это от случая, то ты безбожник, не признаёшь Творца, не имеешь благодарности к Даровавшему»[7]. Когда исчезает благодарность, человек больше не признаёт дары Божьи. Однако в Своем бесконечном милосердии Господь не оставляет людей, согрешающих против Него: напротив, Он подтверждает дар жизни спасительным прощением, предлагаемым всем через Иисуса Христа. Поэтому, наставляя молитве «Отче наш», Иисус призывает нас просить: «Прости нам долги наши» (Мф 6,12).

6. Отвергая свою связь с Отцом, человек начинает питать мысль, что отношения с другими можно строить на логике эксплуатации, когда более сильный претендует на право ущемлять более слабого[8]. Подобно тому, как во времена Иисуса элита наживалась на страданиях беднейших, и сегодня, во взаимосвязанной глобальной деревне[9], международная система, если она не опирается на логику солидарности и взаимозависимости, порождает несправедливость, усугубляемую коррупцией и загоняющую бедные страны в ловушку. Логика эксплуатации должника также кратко описывает нынешний «долговой кризис», от которого страдают разные страны, особенно на Юге мира.

7. Я неизменно повторяю, что внешний долг превратился в инструмент контроля, с помощью которого некоторые правительства и частные финансовые институты самых богатых стран бессовестно и безразборно эксплуатируют людские и природные ресурсы беднейших стран, чтобы удовлетворить потребности собственных рынков[10]. К этому следует добавить факт, что различные народы, уже обременённые международным долгом, вынуждены нести ещё и бремя экологического долга более развитых стран[11]. Экологический долг и внешний долг – это две стороны одной медали, логики эксплуатации, кульминацией которой является долговой кризис[12]. Исходя из посылов этого юбилейного года, я призываю международное сообщество принять меры по списанию внешнего долга и признать существование экологического долга между Севером и Югом мира. Это не только призыв к солидарности, но прежде всего к справедливости[13].

8. Культурные и структурные изменения, необходимые для преодоления этого кризиса, наступят тогда, когда мы наконец признаем себя детьми Отца и исповедуем перед Ним, что все мы должники, нуждающиеся друг в друге, согласно логике общей и разнообразной ответственности. Мы сможем «раз и навсегда открыть для себя, что мы нуждаемся друг в друге и находимся в долгу друг перед другом»[14].

III. Путь надежды: три возможных действия

9. Если мы позволим нашим сердцам быть затронутыми этими необходимыми переменами, то Юбилейный год благодати сможет заново открыть для каждого из нас путь надежды. Надежда проистекает из опыта Божьего милосердия, которое всегда безгранично[15].

Бог, никому ничем не обязанный, продолжает неустанно даровать всем людям благодать и милосердие. Исаак Сирин, Отец восточной Церкви VII века, писал: «Твоя любовь безмернее моих долгов. Волны морские ничтожны по сравнению с числом моих грехов, но, если взвесить мои грехи рядом с Твоей любовью, они исчезнут как ничто»[16]. Бог не исчисляет зла, совершённого человеком; Он безмерно «богат милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас» (Еф 2,4). В то же время Он слышит вопль бедняков и земли. Достаточно было бы на мгновение остановиться в начале этого года и задуматься о благодати, с какой Господь вновь и вновь прощает нам грехи и списывает все наши долги, чтобы сердца наши наполнились надеждой и миром.

10. Поэтому в молитве «Отче наш» Иисус после просьбы к Отцу о прощении наших долгов добавляет предельно требовательное условие: «Как и мы прощаем должникам нашим» (см. Мф 6,12). В самом деле, чтобы простить долги другим и даровать им надежду, нужно, чтобы собственная жизнь была исполнена той самой надежды, которая проистекает из Божьего милосердия. Надежда изобилует щедростью, свободна от расчётов, не заглядывает в карманы должников, не ищет выгоды, а имеет лишь одну цель – поднять упавших, перевязать разбитые сердца, освободить от всякого рабства.

11. Поэтому в начале этого Года благодати я хочу предложить три действия, которые способны восстановить достоинство жизни целых народов и вернуть их на путь надежды, помогая преодолеть долговой кризис и позволяя каждому вновь осознать себя прощённым должником.

Прежде всего, я возобновляю призыв св. Иоанна Павла II, прозвучавший по случаю Юбилея 2000 года: задуматься о «существенном сокращении или даже полном списании международного долга, обременяющего судьбу многих народов»[17]. Признав существование экологического долга, пусть состоятельные страны почувствуют себя обязанными сделать всё, чтобы простить долги тем странам, которые не в состоянии погасить свою задолженность. Конечно, для того чтобы это не превратилось в единичный жест благотворительности, рискующий породить новый порочный виток долгового финансирования, необходимо в то же время разработать новую финансовую архитектуру, которая приведёт к созданию Глобальной финансовой хартии, основанной на солидарности и гармонии между народами.

Кроме того, я призываю к активным действиям по защите достоинства человеческой жизни от зачатия до естественной смерти, чтобы каждый человек мог полюбить свою жизнь и с надеждой смотреть в будущее, желая развития и счастья для себя и своих детей. Ведь без надежды в жизни трудно, чтобы в самых юных сердцах возникло желание порождать новые жизни. Здесь, в частности, я хочу ещё раз призвать к конкретному жесту, который может способствовать развитию культуры жизни. Я имею в виду отмену смертной казни во всех странах. Эта мера наказания, по сути, не только ставит под угрозу неприкосновенность жизни, но и уничтожает всякую человеческую надежду на прощение и обновление[18].

Наконец, ссылаясь на святого Павла VI и Бенедикта XVI[19], я осмелюсь сделать ещё один призыв к молодым поколениям в это время, отмеченное войнами: давайте использовать хотя бы фиксированный процент от расходов на вооружение для создания Всемирного фонда, который окончательно устранит голод и поможет образовательной деятельности в беднейших странах, направленной на устойчивое развитие и борьбу с изменением климата[20]. Мы обязаны попытаться устранить любые предпосылки, которые побуждают молодых людей представлять своё будущее безнадёжным или как ожидание мести за кровь своих близких. Будущее – это дар, позволяющий преодолеть ошибки прошлого и прокладывать новые пути мира.

IV. Конечный пункт – мир

12. Те, кто с помощью предложенных жестов встанут на путь надежды, смогут приблизиться к долгожданной цели – миру. Псалмопевец утверждает нас в этом обетовании: когда «милость и истина сретятся, правда и мир облобызаются» (Пс. 85,11). Если мы сложим оружие кредитной зависимости и возвратим путь надежды сестре или брату, то внесём собственный вклад в восстановление Божьей справедливости на этой земле, направляясь вместе с этим человеком к цели мира. Как говорил святой Иоанн XXIII, истинный мир может родиться только в сердце, свободном от оружия тревоги и страха войны[21].

13. Пусть 2025 год станет годом укрепления мира! Того истинного и прочного мира, который не останавливается на уловках договорённостей или на столах человеческих компромиссов[22]. Будем же искать подлинного мира, который Бог дарует обезоруженному сердцу: сердцу, не настаивающему на расчёте, что моё, а что твоё; сердцу, которое избавляется от эгоизма с готовностью протянуть руку помощи другим; сердцу, которое не колеблясь признаёт себя должником перед Богом и поэтому готово прощать долги, угнетающие ближних; сердцу, которое преодолевает разочарование в будущем с надеждой, что каждый человек является ценным ресурсом для этого мира.

14. Разоружение сердца – это жест, в котором участвуют все, от первого до последнего, от мала до велика, от богатого до бедного. Порой достаточно чего-то простого, например, «улыбки, жеста дружбы, братского взгляда, искреннего внимания, безвозмездной услуги»[23]. С помощью этих малых великих поступков мы приближаемся к цели мира и тем быстрее её достигнем, чем больше на совместном пути с нашими вновь обретёнными братьями и сёстрами будем понимать, что мы уже изменились по сравнению с тем, как начинали. Действительно, мир наступает не только с окончанием войны, но и с началом нового мира, мира, в котором мы обнаруживаем себя другими, более сплочёнными и более братскими, чем могли бы себе представить.

15. Даруй нам Твой мир, Господи! Эту молитву я возношу Богу, передавая наилучшие пожелания в Новом году главам государств и правительств, руководителям международных организаций, лидерам различных религий и каждому человеку доброй воли.

Прости нам долги наши, Господи,

как и мы прощаем должникам нашим,

и в этом кругу прощения даруй нам Твой мир –

тот мир, который можешь дать только Ты

тем, кто позволяет своему сердцу разоружиться,

тем, кто с надеждой хочет простить долги своим братьям,

тем, кто смело признаёт себя Твоим должником,

тем, кто не остаётся глухим к крикам самых бедных.

Ватикан, 8 декабря 2024 года.

ФРАНЦИСК

[1] Spes non confundit. Булла провозглашения очередного Юбилея 2025 года (9 мая 2024 г.) 8.

[2] См. св. Иоанн Павел II, апост. посл.Tertio millennio adveniente (10 ноября 1994 г.) 51.

[3] Энциклика Sollicitudo rei socialis (30 декабря 1987 г.) 36.

[4] См. Речь к участникам встречи, организованной Папскими академиями наук и социальных наук, 16 мая 2024 г.

[5] См. апост. увещ. Laudate Deum (4 октября 2023 г.) 70.

[6] См. Spes non confundit. Булла провозглашения очередного Юбилея 2025 года (9 мая 2024 г.) 16.

[7] Homilia de avaritia, 7: PG 31, 275.

[8] См. Энциклика Laudato si’ (24 мая 2015 г.) 123.

[9] См. Катехизическое наставление 2 сентября 2020 г.: L'Osservatore Romano, 3 сентября 2020 г., с. 8.

[10] См. Речь к участникам встречи «Долговой кризис на глобальном Юге», 5 июня 2024 г.

[11] См. Речь на Конференции государств-участников Рамочной конвенции Организации Объединённых Наций об изменении климата (COP28), 2 декабря 2023 г.

[12] См. Речь к участникам встречи «Долговой кризис на глобальном Юге», 5 июня 2024 г.

[13] См. Spes non confundit. Булла провозглашения очередного Юбилея 2025 года (9 мая 2024 г.) 16.

[14] Энциклика Fratelli tutti (3 октября 2020 г.) 35.

[15] См. Spes non confundit. Булла провозглашения очередного Юбилея 2025 года (9 мая 2024 г.) 23.

[16] Слово X (Третий сборник), О сокровенной молитве, 100-101: CSCO 638, 115. Святой Августин доходит даже до утверждения, что Бог никогда не перестаёт быть должником человека: «Ты удостоил, “ибо во веки милость Твоя”, перед теми, кому Ты отпускаешь все долги их, оказаться должником, обязанным исполнять обещания свои» (см. Confessiones, 5,9,17: PL 32, 714).

[17] Апост. посл. Tertio millennio adveniente (10 ноября 1994 г.) 51.

[18] См. Spes non confundit. Булла провозглашения очередного Юбилея 2025 года (9 мая 2024 г.) 10.

[19] См. Св. Павел VI, энциклика Populorum progressio (26 марта 1967 г.), 51; Бенедикт XVI, Речь перед дипломатическим корпусом, аккредитованным при Святейшем Престоле, 9 января 2006 г.; там же, постсинод. увещ. Sacramentum caritatis (22 февраля 2007 г.) 90.

[20] См. энциклика Fratelli tutti (3 октября 2020 г.), 262; Речь перед дипломатическим корпусом, аккредитованным при Святейшем Престоле, 8 января 2024 г.; Речь на Конференции государств-участников Рамочной конвенции Организации Объединённых Наций об изменении климата (COP28), 2 декабря 2023 г.

[21] См. энциклика Pacem in terris (11 апреля 1963 г.) 61.

[22] См. Молитва в десятую годовщину «Призыва к миру на Святой Земле», 7 июня 2024 г.

[23] Spes non confundit. Булла провозглашения очередного Юбилея 2025 года (9 мая 2024 г.) 18.