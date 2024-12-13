Послание Богородицы: «Не бойся, я здесь, твоя Матерь»

Вечером 12 декабря Папа Франциск совершил Святую Мессу в честь Богородицы «Морениты» (Гваделупской Богоматери), особо почитаемой в Латинской Америке: «В тяготах, в радости, в повседневности будем помнить её слова: “Не бойся! Разве я, твоя Матерь, не с тобой?” В этом весь смысл Гваделупского явления. Все остальное – идеология», - сказал в проповеди Святейший Отец.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Богослужение в соборе Св. Петра собрало около четырёх тысяч верующих, включая 14 кардиналов, 14 епископов, 350 священников и представителей латиноамериканских общин. Епископу Рима сослужили кардинал Роберт Фрэнсис Превост, префект Департамента по делам епископов, монсеньор Луис Мануэль Али, секретарь Папской комиссии по защите несовершеннолетних, монсеньор Иларио Гонсалес Гарсия, епископ Сальтильо (Мексика).

В своей проповеди на испанском языке Святейший Отец размышлял о духовном смысле явлений Богородицы в Мексике: в 1531 году она явилась бедному индейцу Хуану Диего на холме Тепеяк. Взирать на образ Богородицы Гваделупской, ожидающей рождения Спасителя, – значит видеть и принимать её материнскую нежность.

Папа Франциск указал на ключевые элементы послания Гваделупской Богоматери. «Тильма» – простой индейский плащ, на котором запечатлён нерукотворный образ, – символизирует материнство Марии. Это материнство проявляется в красоте роз, которые нашёл и преподнёс Хуан Диего, и оно «совершает чудо, вселяя веру в недоверчивые сердца церковных прелатов».

Святейший Отец предостерёг от попыток использовать послание Гваделупской Девы Марии в идеологических целях, ибо её смысл заключается исключительно в материнской заботе:

«Тайна Гваделупы – это почитание и внимательное восприятие её слов: “Разве я, твоя Матерь, не с тобой?”»

Эти слова должны звучать в сердце каждого верующего, становясь источником утешения и надежды как в трудные, так и в радостные моменты жизни, подчеркнул в конце проповеди Папа Франциск.