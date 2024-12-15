Папа встретился с Макроном

Папа Франциск и президент Эмманюэль Макрон на встрече в аэропорту Аяччо (Корсика, 15 декабря 2024 г.) (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Вечером 15 декабря, в конце однодневной поездки на Корсику, Папа Франциск встретился в аэропорту Аяччо с президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном. Святейший Отец поблагодарил главу государства за внимание и визит: «Этот жест отражает Вашу личность и стремление к встрече. Большое спасибо за уделённое мне время».

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Президент Франции преподнёс в дар Папе уникальное издание о соборе Парижской Богоматери, недавно открывшемся после реставрации. В свою очередь Святейший Отец подарил президенту медали и документы своего понтификата. Среди них было апостольское увещание Gaudete et Exsultate с закладкой на странице, где приводится наставление св. Томаса Мора: «Не терять хорошего настроения». Папа указал на эту страницу и попросил прочитать её, на что президент ответил улыбкой и обменялся с Папой рукопожатием.

Во время беседы Эмманюэль Макрон говорил о радости жителей Корсики, которые гордятся возможностью принять Папу Римского на своей земле. От имени страны он выразил признательность за молитвы Святейшего Отца о жертвах циклона на французском острове Майотта, которых Папа Франциск вспоминал ранее в молитве Angelus.

Беседа за закрытыми дверями в аэропорту Аяччо завершила 47-й международный апостольский визит Епископа Рима. В коммюнике, опубликованном Елисейским дворцом, подчеркивается дружеская атмосфера встречи Папы и президента Франции. Они обсудили актуальные международные вопросы, в частности, ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке. Президент Макрон, говорится в сообщении, поблагодарил Папу за его визит на Корсику и пожелал ему всего наилучшего в связи с началом Юбилейного 2025 года.

Встреча Папы Франциска и президента Франции Эмманюэля Макрона (Аяччо, 15 декабря 2024 г.)

Из-за краткости перелёта (около 40 минут) Святейший Отец не стал проводить на борту традиционную пресс-конференцию. Тем не менее он поделился радостью от увиденного в Аяччо – множества родителей с детьми: «Эта земля рождает детей. В других поездках такого не увидишь, разве что в Восточном Тиморе и здесь».

Особым моментом стало поздравление от журналистов с 88-м днём рождения Папы, который он отметит 17 декабря. Они преподнесли трёхэтажный макет торта, украшенный цветами ватиканского флага и надписью: «Поздравляем, Папа Франциск!».