Папа встретился с ватиканскими работниками

Папа встретился с сотрудниками ватиканских учреждений, которые пришли на традиционную предрождественскую аудиенцию вместе с семьями.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Поблагодарив каждого из них за труд на благо Государства Града Ватикан и Вселенской Церкви, Папа остановился на двух ценностях: работе и семье. Говоря о работе, Папа сравнил обстановку в ватиканских учреждениях с «большим ульем», где работники своим повседневным трудом содействуют возвещению Христа всему человечеству. Вторая ценность – семья. Она основана на браке и является местом, в котором порождается жизнь. Папа напомнил о долге семьи передавать веру и обратился к своим подчинённым с увещанием вместе молиться в семье, а в эти рождественские дни «возблагодарить Бога за Его дары, просить у Него помощи для будущего и обновлять взаимную любовь перед Младенцем Иисусом».

В конце своей речи Святейший Отец попросил «не молчать и не кричать», когда в рабочей сфере что-то идет не так, но обращаться к начальству: «Мы хотели бы решать проблемы, но это делается с помощью диалога», - пояснил Папа Франциск.