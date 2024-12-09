Частная аудиенция в Ватикане 9 декабря 2024 г. (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

ПАПА РИМСКИЙ

Папа встретился с президентом Словакии

9 декабря Папа Франциск принял на частной аудиенции г-на Петера Пеллегрини, президента Словацкой Республики, который затем встретился с госсекретарём кардиналом Пьетро Паролином и секретарём по связям с государствами и международными организациями архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

Виктор Владимиров – Град Ватикан «Во время дружественной беседы в Государственном секретариате были подтверждены крепкие двусторонние отношения и подчёркнут вклад Католической Церкви в развитие словацкого общества. Стороны обсудили международную ситуацию с особым вниманием к конфликтам в Украине и на Ближнем Востоке», – говорится в коммюнике Зала печати Святейшего Престола. Частная аудиенция в Ватикане 9 декабря 2024 г.