Папа встретился с президентом Словакии
9 декабря Папа Франциск принял на частной аудиенции г-на Петера Пеллегрини, президента Словацкой Республики, который затем встретился с госсекретарём кардиналом Пьетро Паролином и секретарём по связям с государствами и международными организациями архиепископом Полом Ричардом Галлахером.
Виктор Владимиров – Град Ватикан
«Во время дружественной беседы в Государственном секретариате были подтверждены крепкие двусторонние отношения и подчёркнут вклад Католической Церкви в развитие словацкого общества. Стороны обсудили международную ситуацию с особым вниманием к конфликтам в Украине и на Ближнем Востоке», – говорится в коммюнике Зала печати Святейшего Престола.
09 декабря 2024, 11:45