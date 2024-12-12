Папа встретился с президентом Государства Палестина

Частная аудиенция в Ватикане 12 декабря 2024 г. (Vatican Media)

12 декабря Папа Франциск принял на частной аудиенции президента Государства Палестина Махмуда Аббаса. Затем палестинский лидер встретился с госсекретарём кардиналом Пьетро Паролином и секретарём по связям с государствами и международными организациями архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

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В ходе дружеской беседы в Государственном секретариате были подтверждены добрые двусторонние отношения и отмечен важный вклад Католической Церкви в развитие палестинского общества, включая помощь в условиях тяжелейшей гуманитарной ситуации в Газе. Участники беседы выразили надежду на прекращение огня и скорейшее освобождение всех заложников.

Осудив любые формы терроризма, стороны подчеркнули необходимость мирного урегулирования вопроса двух государств исключительно дипломатическим путём. Такое решение должно помочь Иерусалиму, наделённому особым статусом, стать местом встречи и дружбы между тремя великими монотеистическими религиями.

Участники встречи выразили пожелание, чтобы «Юбилей 2025 года содействовал возвращению паломников на Святую Землю, жаждущую мира», сообщается в коммюнике Ватиканского зала печати.