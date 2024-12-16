Св. Отец встретился с филиппинской общиной из Испании

«Где бы мы ни находились, Церковь для нас тёплая и гостеприимная обитель, и сегодня такой обителью для вас стал дом Петра», – сказал Папа Франциск делегатам филиппинской общины из Испании, встречаясь с ними в Ватикане утром 16 декабря.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Святейший Отец отметил бесчисленные трудности и непонимание, с которыми сталкиваются мигранты в новой стране, однако благословенная Матерь Христа никогда не покидает своих чад: она просит их не терять надежды и противостоять проблемам, уповая на ее защиту и поддержку.

Епископ Рима напомнил о 25-летии канонического учреждения прихода Непорочного зачатия и Святого Лаврентия Руиса в Барселоне, – миссионерского центра, который служит выходцам с Филиппин. Небесный покровитель прихода св. Лаврентий – это прекрасный пример интеграции культур, поскольку у него были китайские, филиппинские и испанские корни, отметил Папа. Он был вынужден покинуть родину из-за несправедливости, но до конца оставался верным Богу и «засвидетельствовал свою веру доказательством величайшей любви: жертвой собственной жизни».

Папа призвал филиппинскую общину подражать святому Лаврентию Руису и, не теряя надежды, целиком принять Иисуса в свою жизнь. Так они смогут построить «тёплое и гостеприимное жилище», каким должна быть наша Церковь, сказал Святейший Отец и преподал гостям апостольское благословение.