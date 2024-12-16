Папа: вставая на сторону света, мы принимаем риск мученичества

«Мы нуждаемся в труде и в слове женщин», - пишет Папа Франциск в послании, адресованном Церкви в Сиракузах и посвященном святой Луции. Ее мощи временно перевезены из Венеции на родину.

Ольга Сакун - Град Ватикан

«Луция – женщина, и ее святость показывает вашей Церкви и всей Церкви, насколько женщины могут следовать за Господом совершенно по-своему», - подчеркивает Папа. Еще в Евангелиях мы встречаем учениц Иисуса, проявивших мудрость и любовь, без которых «послание о воскресении не могло бы дойти до нас с вами», пишет Св. Отец. Образ святой Луции, небесной покровительницы Сиракуз, выражает «достоинство и дальновидность, которые христианские женщины по сей день привносят в общественную жизнь, не позволяя никаким мирским силам оставить их свидетельство невидимым и бессловесным».

Папа выражает пожелание, дабы мученичество святой Луции «научило нас плакать, сострадать и проявлять мягкость» и подчеркивает, что «это не только христианские, но и политические добродетели». Если мы стоим на стороне света, мы тоже принимаем на себя риск мученичества. Любовь к святой Луции побуждает нас «быть светлыми, прозрачными и искренними; общаться с людьми открыто, с ясностью и уважением; оставить двусмысленность жизни и преступные сговоры».

«Давайте неустанно учить детей, подростков и взрослых – начиная с самих себя – прислушиваться к своему сердцу, узнавать свидетелей, взращивать критическое мышление и слушаться совести».