Папа: все государства должны иметь право голоса

Папа Франциск принял верительные грамоты от Чрезвычайных и полномочных послов-нерезидентов из Индии, Иордании, Дании, Люксембурга, Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи, Руанды, Туркменистана, Алжира, Бангладеш, Зимбабве и Кении.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Новым послам приходится начинать свою службу в особо критичный момент для международной дипломатии, отметил Папа, и в этот момент необходимы «согласованные действия» перед лицом таких вызовов, как климатические изменения, вооруженные конфликты и миграция. Все эти проблемы не могут быть решены одним государством или группой государств:

«Каждая страна должна иметь право голоса в процессе преодоления этих вызовов международного интереса и в разработке глобальных долгосрочных решений».

Папа Франциск подчеркнул долг международного сообщества по восстановлению мира путем «диалога, примирения, взаимного понимания, уважения достоинства, прав каждого человека и народа и требований международного права». Диалог, направленный на общее благо, должен быть не просто «нейтральным», уточнил Папа, а «позитивно нейтральным»: это означает, что он должен проводиться с учетом «этического измерения».

История показывает, что даже те конфликты, которые кажутся неразрешимыми, могут быть прекращены благодаря дипломатическим усилиям, доброй воле и нравственной убежденности. Папа сравнил работу дипломата с менуэтом: это «маленькие шаги для создания гармонии».

В конце аудиенции Папа пригласил послов смотреть на будущее с надеждой, которая является главным посылом предстоящего Юбилея, и «трудиться с мужеством и креативностью ради продвижения дружеских связей, сотрудничества и диалога на служении миру».