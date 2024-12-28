Папа: в мире испытаний надежда преодолевает любой кризис

Логотип 47-й европейской встречи Тэзе в Таллине (28 декабря 2024 г. - 1 января 2025 г.)

Папа Франциск направил послание участникам 47-й европейской встречи Тэзе, которая с 28 декабря по 1 января проходит в Таллине (Эстония).

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В послании за подписью госсекретаря кардинала Паролина, Епископ Рима тепло приветствует всех членов общины, лидеров христианских конфессий Эстонии, а также всех людей доброй воли, которые принимают у себя участников европейской встречи.

Святейший Отец вспоминает свою поездку по странам Балтии в 2018 году: на встрече с молодёжью в лютеранской церкви в Каарли (Таллин) он произнёс слова, которые прекрасно описывают атмосферу нынешней встречи:

«Всегда приятно собираться вместе, делиться свидетельством жизни, мыслями и надеждами; замечательно быть вместе, нам, верующим в Иисуса Христа».

Ещё важнее собираться вместе в духе единения и братства в сегодняшних условиях, когда мир переживает серьёзные испытания, утверждает Папа:

«Многие страны охвачены насилием и войной, многие люди становятся жертвами бесчеловечного обращения, другие же дезориентированы перед лицом неравенства в обществе и экологических угроз».

И всё же в эти дни в Таллине хочется «надеяться сверх всякой надежды», - цитирует Святейший Отец письмо, которое брат Мэтью, настоятель общины Тэзе, написал по случаю наступающего года. Этот призыв, созвучный теме Юбилея Церкви, обращён к каждому из участников европейской встречи, подчёркивается в послании:

«Ходите в надежде! Надежда преодолевает любую усталость, любой кризис и любое беспокойство, мощно мотивируя идти вперёд, ибо она дарована Самими Богом: именно Он наполняет наше время смыслом, освещает наш путь, указывает направление и цель жизни».

Святейший Отец полагается на молодых христиан и заверяет их в доверии Церкви: «Вселенская Церковь нуждается в вас, чтобы сегодня возвещать Благую весть о Божьей любви». В этом также смысл синодального пути, предпринятого Католической Церковью: он привёл «к значительному прогрессу в экуменической дружбе с братьями и сёстрами из разных христианских конфессий».

В конце послания Папа Франциск вверяет участников 47-й европейской встречи Тэзе и их семьи Господу и от всего сердца преподаёт апостольское благословение, уповая на их молитвы.