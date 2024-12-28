Папа: в эпоху насилия нужны примеры солидарности и надежды

Папа Франциск обратился с посланием к руководству, преподавателям и студентам Университета Вифлеема, призвав строить будущее на основе веры, диалога и справедливости.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Святейший Отец передаёт тёплый привет всем, кто трудится и учится в палестинском вузе, и возносит молитвы, дабы Рождество Господне и Юбилейный год стали временем новой надежды, примирения, духовного обновления и укрепления в особом призвании: быть жизнерадостными учениками Христа.

Ссылаясь на своё апостольское обращение Christus vivit, Епископ Рима обращается к студентам с просьбой:

«Всегда дорожите ценным даром веры. Её нельзя скрывать: это сокровище, которым нужно делиться с другими. И хотя в юности порой можно почувствовать слабость, растерянность или даже разочарование, необходимо вверять всё в молитве Господу Иисусу, ибо Он – источник непреходящей надежды. Более того, Иисус, полнота жизни, хочет помочь, чтобы ваша молодость имела смысл. Поэтому не лишайте мир того вклада, который можете внести только вы, будучи уникальными и неповторимыми».

В годы учёбы создаются узы дружбы, драгоценное наследие, которое останется на всю жизнь, отмечает Папа и призывает студентов не пытаться «идти в одиночку»:

«Вдохновляясь общинной жизнью, вы становитесь способными на большие жертвы ради других людей и своей общины».

Епископ Рима напоминает, что современный мир, широко подверженный насилию, нуждается в примерах солидарности и надежды. Свидетельство непреходящих евангельских ценностей может вдохновить религиозных и политических лидеров и помочь строить будущее, где царят братская солидарность, диалог и справедливость.

В конце послания Папа вверяет сотрудников и студентов заступничеству Пресвятой Богородицы, Матери Церкви, призывая на них «изобилие радости и мира в Иисусе Христе, Воплощённом Слове».