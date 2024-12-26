Папа Франциск открыл Святые врата в тюрьме «Ребиббия»

Утром 26 декабря Папа Франциск открыл бронзовые Святые врата в часовне римской тюрьмы «Ребиббия» и совершил Святую Мессу для заключенных и персонала.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

«Я хотел бы, чтобы вторые Святые врата, которые я открываю, были здесь, в тюрьме», – объяснил Епископ Рима; у каждого должна быть «возможность распахнуть двери своего сердца и понять, что надежда никогда не разочаровывает».

После торжественного открытия юбилейных врат Папа возглавил Святую Мессу, в которой приняли участие около 300 заключённых и сотрудников тюрьмы. В своей проповеди, произнесённой экспромтом, он сравнил надежду с якорем, который мы держим за канат, и её никогда нельзя терять. Порой этот канат ранит наши руки, но сдаваться нельзя: «Всегда есть что-то хорошее, к чему направляться дальше».

Святейший Отец подчеркнул важность открытого сердца, ведь сердце закрытое «становится твёрдым, как камень и забывает о нежности». Даже в самых сложных ситуациях – и у каждого они свои – необходимо оставлять сердце открытым: «Каждый знает, как это сделать, и каждый знает, открыта его дверь, закрыта или полузакрыта».

Святая Месса в тюрьме «Ребиббия» (Рим, 26 декабря 2024 г.)

После Святой Мессы женщины-заключённые преподнесли ватиканскому гостю корзину с печеньем, оливковым маслом и керамикой. Администрация тюрьмы подарила Папе образ Христа-Спасителя, написанный бывшим сотрудником тюрьмы художником Элио Лученте. В свою очередь Святейший Отец подарил «Ребиббии» пергамент в память об этом историчесом событии.