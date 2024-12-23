Папа скорбит о погибших на войне детях
София Халходжаева
Епископ Рима выразил духовную близость всем, кто страдает от войны и насилия. Упомянув о народе Мозамбика, оказавшемся в тисках между бедностью и насилием, Папа заверил в молитвах о том, чтобы «диалог и стремление к общему благу, поддерживаемые верой и доброй волей, одержали верх над недоверием и разногласиями». К сожалению, в зонах конфликтов очень много жестокости терпят невинные дети. «Продолжаются атаки на города многострадальной Украины, в результате которых разрушаются школы, больницы и церкви», – сказал далее Папа:
«Да умолкнет оружие, да зазвучат вновь рождественские гимны! Помолимся о прекращении огня на всех фронтах войны, в Украине, на Святой Земле, на всем Ближнем Востоке и во всем мире, в Рождество. Со скорбью я думаю о Газе, о безмерной жестокости; о расстрелянных детях, о бомбежках школ и больниц... Как это жестоко!»
В конце встречи Папа по традиции благословил фигурки Богомладенца, которые дети и их семьи приносят на площадь Святого Петра в последнее воскресенье Адвента и которые они поместят в свои рождественские вертепы дома. Папа назвал это «простым, но важным жестом» и пожелал помнить своих бабушек и дедушек: «Пусть никто не останется в одиночестве в эти дни».