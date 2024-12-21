Папа – Римской Курии: благословляйте, а не злословьте

Утром 21 декабря Папа Франциск принял руководителей Римской Курии для традиционного обмена рождественскими поздравлениями.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В начале обращения Епископ Рима выразил глубокую боль по поводу войн и жестокости, которые продолжают раздирать мир. Он упомянул ситуацию в Газе, где детям приходится страдать от бомбардировок, а Патриарха не допустили к посещению региона несмотря на предварительное разрешение. Эти события, по словам Папы, «глубоко затрагивают сердце».

Переходя к основной теме своего выступления, Святейший Отец обратил внимание на силу слов. Апостол Павел призывает благословлять, а не злословить (см. Рим 12,14), поэтому говорить доброе о других – это задача, стоящая перед каждым христианином, включая Папу, епископов, пресвитеров и мирян. Такой подход является выражением глубокого смирения, коренящегося в тайне Воплощения. Доброе слово созидает братство и согласие, укрепляет человечность и отражает Божий замысел о мире.

Цитируя св. Дорофея Газского, Епископ Рима подробно остановился на духовной практике самоукорения: она помогает избежать осуждения и злословия ближних, освобождает сердце от подозрительности и недоверия, оставляя место для действия Божьей благодати. Смирение – не просто моральное качество, а дар Святого Духа, который укрепляет дух общины.

Частная аудиенция в Ватикане 21 декабря 2024 г.

Ссылаясь на Отцов Церкви, Папа подчеркнул, что смиренный человек принимает свои трудности как заслуженные, избегая обвинений в адрес других. Такой подход помогает созидать общины, где люди заботятся друг о друге и живут в духе милосердия. Именно отказ от индивидуализма и выбор пути единства делают Церковь подлинным орудием благодати.

Святейший Отец напомнил, что Бог благословил человечество через воплощение Иисуса Христа (см. Еф 1,3), и сослался на письма св. Екатерины Сиенской: она писала, что Бог не помнит обид и всегда готов явить милосердие. Будучи «благословлёнными Богом», мы призваны благословлять других, сказал Папа, подчеркнув, что Римская Курия должна быть «мастерской благословения», где через любой труд распространяется благодать Божья. Примером для верующих остаётся смиренная и благословенная Дева Мария: она принесла миру Иисуса Христа, Который стал воплощённым благословением.

Папа уподобил Церковь великой реке, орошающей мир Божьим благословением через множество каналов. Даже самая скромная работа сотрудников Курии – например, составление писем с Папскими благословениями, – играет важную роль в выполнении миссии Церкви. В конце встречи Епископ Рима поздравил сотрудников с наступающим Рождеством и призвал их быть «ремесленниками благословения».