Папа провёл телефонный разговор с Джо Байденом

Вечером 19 декабря состоялся телефонный разговор между действующим президентом США Джо Байденом и Папой Франциском по различным актуальным вопросам, начиная с миротворческих инициатив в преддверии Рождества, сообщается в коммюнике Белого дома.

Сальваторе Чернуцио – Град Ватикан

С лидером демократов, с которым в последние годы было много контактов и встреч, Святейший Отец обсудил «усилия по продвижению мира во всём мире в период рождественских праздников». Байден «поблагодарил Папу за его неизменную приверженность делу облегчения страданий в мире, включая его труды по продвижению прав человека и защите религиозных свобод». Американский президент «любезно принял приглашение Его Святейшества Папы Франциска посетить Ватикан в следующем месяце». Этот визит станет для Байдена последним перед тем, как он покинет Белый дом: 20 января его преемник Дональд Трамп будет приведён к присяге в качестве нового президента США.

Один из вопросов, особенно близких сердцу Папы, касается американских заключённых, приговорённых к смерти. В 2018 году Хорхе Марио Бергольо изменил 2267-й параграф Катехизиса Католической Церкви, заявляя о недопустимости смертных приговоров: всегда и в любом случае – даже если человек совершает тяжкое преступление – его человеческое достоинство не умаляется.

В 2022 году, в одном из ежемесячных видеороликов с молитвенными намерениями, Папа в очередной раз заявил «нет» высшей мере наказания, которая не обеспечивает справедливость, а разжигает месть. Около двух недель назад он вернулся к этому вопросу в связи с Юбилеем, временем надежды и милосердия. В течение Святого года стоило бы предпринять такие конкретные шаги, как списание внешнего долга бедным странам и отмена смертной казни во всех странах мира (до 2022 года она действовала в 53 государствах). По словам Папы, смертная казнь «противоречит христианской вере» и «уничтожает всякую надежду на прощение и обновление».

Читайте также 02/08/2018 Папа Франциск изменил параграф Катехизиса о смертной казни Папа Франциск издал рескрипт, в котором одобрил новую редакцию п. 2267 Катехизиса Католической Церкви относительно смертной казни.

8 декабря этого года, по случаю молитвы Angelus в праздник Непорочного зачатия Богородицы, Епископ Рима обратился к верующим на площади Святого Петра и ко всем, кто следил за трансляцией, с просьбой «молиться о заключённых в США, которые находятся в коридоре смерти, дабы их приговор был смягчён, изменён». «Подумаем об этих наших братьях и сёстрах и попросим Господа о милости спасти их от смерти».

За словами Папы последовал немедленный призыв Конференции католических епископов США ко всем американским католикам: обратиться к президенту Байдену с просьбой заменить пожизненным заключением смертные приговоры сорока узникам, которые сейчас ожидают казни в федеральных тюрьмах.

В июне 2021 года Байден ввёл временный мораторий на исполнение смертных приговоров на федеральном уровне, паузу, которую Трамп обещал отменить. Ранее американская католическая сеть CMN (Catholic Mobilizing Network), выступающая за отмену смертной казни в США, начала кампанию за смягчение приговоров этим 40 заключённым. По словам её исполнительного директора Крисанны Вайланкур Мерфи, для действующего президента это единственная возможность следовать католическому учению и спасти жизни людей; сделать это нужно в первый месяц Юбилея, в январе 2025 года, последнего в его президентском сроке.