Папа призвал к прекращению огня «на всех фронтах» к Рождеству

После чтения молитвы Angelus в торжество Непорочного зачатия Папа вновь призвал молиться о мире «в Украине, на Ближнем Востоке - в Палестине, Израиле, Ливане, а теперь и в Сирии, в Мьянме, Судане и везде, где люди страдают от войны и насилия».

София Халходжаева

Святейший Отец обратился к правительствам и международному сообществу, «чтобы к празднику Рождества было достигнуто прекращение огня на всех фронтах войны».

Приветствуя паломников, Папа упомянул о народе Никарагуа и пригласил присоединиться к молитве о Церкви и народе Никарагуа, которые почитают Пречистую Деву Марию как Матерь и покровительницу и возносят к Ней клич веры и надежды. «Пусть наша Небесная Матерь будет утешением для них в их трудностях и неопределенности, пусть откроет сердца всех, чтобы мы всегда искали путь уважительного и конструктивного диалога во имя мира, братства и гармонии в стране», – сказал Папа.

Далее Папа попросил молиться о заключенных, ожидающих смертной казни в тюрьмах США: «Давайте помолимся о том, чтобы их приговор был смягчен, изменен. Давайте подумаем об этих наших братьях и сестрах и попросим Господа о милости: спасти их от смерти».