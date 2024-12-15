Папа предостерёг от конфликта христианской и светской культур

15 декабря, в ходе апостольского визита на Корсику, Папа принял участие в заключительном заседании конгресса, посвященного народному благочестию в странах Средиземноморья.

София Халходжаева

Приветствовав участников встречи во Дворце конгрессов и выставок Аяччо, Папа отметил, что средиземноморские страны стали колыбелью многих цивилизаций, достигших значительного развития, в частности, греко-римской и иудео-христианской, которые свидетельствуют о культурном, религиозном и историческом значении этого уникального моря. Философская мысль и искусство, а также техника навигации позволили цивилизациям Средиземноморья развить высокую культуру, открыть пути сообщения, построить инфраструктуру и акведуки и, более того, правовые системы и институты значительной сложности, основные принципы которых актуальны и по сей день.

Между Средиземноморьем и Ближним Востоком зародился особый религиозный опыт, связанный с Богом Израиля, продолжил Папа: Всевышний открыл Себя человечеству и начал непрерывный диалог со Своим народом. Его кульминацией стал приход на землю Иисуса, Сына Божьего.

В определенные моменты истории христианская вера определяла жизнь народов и их политические институты, однако сегодня может создаться впечатление, что вопрос о Боге, особенно в европейских странах, теряет остроту, и общество становится все более безразличным к Его присутствию и Его Слову, сказал Святейший Отец. Он предостерег от поспешных выводов, к которым можно прийти при анализе этой ситуации, чтобы не усилить конфронтацию между христианской и светской культурами.

Напротив, важно признать взаимную открытость этих двух реалий: верующие живут своей верой, не навязывая ее никому; а неверующие или те, кто отдалился от религиозной практики, находятся в поисках истины, справедливости и солидарности, задаваясь вопросом о тайне жизни и фундаментальных ценностях ради общего блага.

Именно в этом контексте можно понять красоту и важность народного благочестия, подчеркнул Епископ Рима: с одной стороны, оно напоминает о Воплощении как основе христианской веры. Эта вера всегда выражается в культуре, истории и языках народа и передается через символы, обычаи, обряды и традиции живой общины. С другой стороны, практика народного благочестия также привлекает и вовлекает людей, которые находятся на пороге веры, еще не практикуя ее усердно, но находят в ней опыт собственных корней и привязанностей, а также идеалы и ценности, которые они считают полезными для своей жизни и для общества.

Выражая веру с помощью простых жестов и символического языка, уходящего корнями в культуру народа, народное благочестие открывает присутствие Бога в живой плоти истории, укрепляет отношения с Церковью, наполняет содержанием отношения с Господом и укрепляет веру, позволяя ей по-настоящему воплотиться в жизни и истории.

Конгресс на тему «Народное благочестие Средиземноморья» (Аяччо, 15 декабря 2024 г.)

Есть еще один важный аспект: народное благочестие наделено активной силой благовестия. Недооценивать её означало бы пренебрегать деянием Святого Духа, подчеркнул Папа. Он отметил, что евангелизация требует постоянной бдительности, тщательного богословского и пастырского анализа, чтобы различные формы народного благочестия не ограничивались внешними или фольклорными аспектами, не приводящими к встрече с Христом.

Когда народному благочестию удается нести христианскую веру и культурные ценности народа, объединить сердца и сплотить общину, тогда рождается важный плод: он оказывает влияние на общество в целом, а также на отношения между гражданскими и политическими институтами и Церковью, отметил Святейший Отец. Вера не является частным делом, она влечет за собой обязательство и свидетельство для всех, ради человеческого роста, социального прогресса и заботы о творении, под знаком милосердия, когда верующие помогают нуждающимся и способствуют общему благу.

На основе этого стремления творить добро верующие могут найти общий путь со светскими, гражданскими и политическими институтами, чтобы вместе работать на благо каждого человека и всего творения, отметил Папа. Он подчеркнул необходимость разработать концепцию гибкой и динамичной светскости, способной адаптироваться к различным или непредвиденным ситуациям и способствовать сотрудничеству между гражданскими и церковными властями на благо всего общества, оставаясь при этом в рамках своей компетенции и пространства.

Выступление Папы Франциска на конгрессе в Аяччо (Корсика, 15 декабря 2024 г. )

Народное благочестие несет в себе ценности веры и в то же время отражает лицо, историю и культуру народов, формируя постоянный диалог между религиозным и светским миром, между Церковью и гражданскими и политическими институтами, продолжил Святейший Отец. Папа призвал молодежь Корсики «еще активнее участвовать в социально-культурной и политической жизни, руководствуясь самыми здравыми идеалами и любовью к общему благу». Обращаясь к пастырям и верующим, к политикам и власть имущим, Папа призвал их «всегда оставаться рядом с народом, прислушиваясь к его нуждам, вникая в его страдания, истолковывая его надежды, потому что любой авторитет растет только в близости».

В конце речи Епископ Рима выразил надежду, что этот конгресс, посвященный народному благочестию, поможет его участникам «заново открыть корни своей веры» и побудит к новым обязательствам в Церкви и в гражданском обществе, на службе Евангелию и общему благу всех граждан.