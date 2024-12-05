Папа подчеркнул ценность народных религиозных традиций

Народные религиозные традиции неразрывно связаны с социальным свидетельством: Папа Франциск подчеркивает это в послании участникам конгресса «Церковные братства и народное благочестие», проходившего 4 декабря в Севилье.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Святейший Отец отмечает ценность народных благочестивых традиций для евангелизации: праздничные процессии, традиционно подготовленные церковными братствами, «позволяют Христу выйти на улицы», и это прекрасное свидетельство духовной красоты и милосердия.

«Наша жизнь – паломничество, непрерывное покаянное стояние», - пишет Папа и цитирует святого Мануэля Гонсалеса, который говорил о «путешествии туда обратно: путешествие туда начинается с Христа и завершается в народе, а обратный путь начинается в народе и заканчивается в Христе». Далее в тексте Святейший Отец признается, что эту цитату из святого Мануэля Гонсалеса он взял из его сочинения, посвященного не народному благочестию, а социальному обязательству Церкви, обязательству мирян по преобразованию мира. Но между этими двумя формами христианского свидетельства есть прямая связь: так же, как в уличной благочестивой процессии мы «возлагаем на себя» Христа, мы призваны возлагать на свои плечи брата, встреченного на пути, как поступил бы Добрый пастырь.