Папа молится о жертвах циклона на Майотте и о прекращении войн

Утром 18 декабря, в конце общей аудиенции в Зале Павла VI, Папа напомнил о катастрофе на архипелаге у берегов Мозамбика и вновь обратился с призывом к миру на всей земле.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

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Святейший Отец особо приветствовал молодёжь, больных, стариков и молодожёнов, отметив, что Рождество уже на пороге: его сердце наполняется радостью при мысли о том, что дома верующих будут украшены рождественскими вертепами:

«Этот важный элемент нашей духовности и культуры – наглядный способ помнить об Иисусе, Который пришёл обитать среди нас».

Епископ Рима напомнил о разрушительном циклоне на архипелаге Майотта, жертвами которого, возможно, стали тысячи людей, и вознёс молитву:

«Да упокоит Господь погибших, дарует необходимую помощь нуждающимся и утешение пострадавшим семьям».

Епископ Рима в очередной раз призвал верующих молиться о мире на всей земле:

«Не будем забывать о людях, терзаемых войной в Палестине, Израиле, обо всех, кто страдает в Украине и Мьянме. Давайте не забывать молиться о мире, о прекращении войн. Испросим Князя мира, Господа, даровать нам благодать мира на всей земле. Давайте помнить, что война всегда является поражением!»

Общая аудиенция в Ватикане 18 декабря 2024 г.

Сердечно приветствуя польских паломников, Святейший Отец напомнил, что по традиции в канун Рождества их соотечественники будут делиться преломлённой облаткой, «хлебом Сочельника»:

«Пусть этот жест милосердия, мира и прощения станет выражением открытого сердца для всех, кого вы встретите на жизненном пути. Прошу вас особенно помнить о бедных и одиноких, о жертвах наводнений, о сёстрах и братьях из многострадальной Украины».

Общая аудиенция в Ватикане 18 декабря 2024 г.

Епископ Рима напомнил о своей недавней поездке на Корсику и отметил оказанный ему тёплый приём. Его особенно поразила ревность местных католиков, для которых «вера не является частным делом». Папа отметил большое число детей в Аяччо, на что он уже обратил внимание журналистов во время перелёта в Рим: «Это большая радость и великая надежда!».

Катехизация о родословии Иисуса обращает наши мысли к предкам, «к нашим бабушкам и дедушкам, к достоянию всех пожилых», подчеркнул Папа, обращаясь к португалоязычным паломникам:

«Старики – это дар Божий, за него нужно благодарить и о нём следует заботиться. Да не останутся они в одиночестве во время предстоящих рождественских праздников».