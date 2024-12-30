Папа молится о жертвах авиакатастрофы в Южной Корее

В полдень 29 декабря, в праздник Святого Семейства, Папа Франциск особо приветствовал семьи, находившиеся на площади Святого Петра и всех, кто принял участие в воскресной встрече с ним посредством радио, телевидения и Интернета.

София Халходжаева

Читайте также 30/12/2024 Angelus 29 декабря. В семье важно слышать друг друга Диалог важен для семьи. Семья, члены которой не общаются друг с другом, не может быть счастливой, подчеркнул Папа Франциск, предваряя чтение молитвы Angelus в праздник Святого ...

«Семья – это ячейка общества; это драгоценное сокровище, которое нужно поддерживать и защищать!», – подчеркнул Святейший Отец после чтения молитвы «Ангел Господень».

Епископ Рима упомянул об авиакатастрофе в Южной Корее, в которой погибли по меньшей мере 167 человек, и заверил в духовной близости к семьям погибших, вознося заупокойные молитвы о жертвах трагедии.

В конце встречи Святейший Отец призвал верующих всего мира молиться о семьях, страдающих от войны в Украине, Палестине, Израиле, Мьянме, Судане и Северном Киву.