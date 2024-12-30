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Паломники на площади Св. Петра (Ватикан, 29 декабря 2024 г.) Паломники на площади Св. Петра (Ватикан, 29 декабря 2024 г.)  (Vatican Media)
ПАПА РИМСКИЙ

Папа молится о жертвах авиакатастрофы в Южной Корее

В полдень 29 декабря, в праздник Святого Семейства, Папа Франциск особо приветствовал семьи, находившиеся на площади Святого Петра и всех, кто принял участие в воскресной встрече с ним посредством радио, телевидения и Интернета.

София Халходжаева  

«Семья – это ячейка общества; это драгоценное сокровище, которое нужно поддерживать и защищать!», – подчеркнул Святейший Отец после чтения молитвы «Ангел Господень».

Епископ Рима упомянул об авиакатастрофе в Южной Корее, в которой погибли по меньшей мере 167 человек, и заверил в духовной близости к семьям погибших, вознося заупокойные молитвы о жертвах трагедии.

В конце встречи Святейший Отец призвал верующих всего мира молиться о семьях, страдающих от войны в Украине, Палестине, Израиле, Мьянме, Судане и Северном Киву.

30 декабря 2024, 11:35

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