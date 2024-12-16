Папа Франциск: примирение – это дело сердца

«Долгое время методисты и католики оставались незнакомцами и относились друг к другу с подозрительностью, – отметил Папа Франциск, обращаясь к делегатам Всемирного методистского совета. – Однако сегодня мы можем возблагодарить Бога за то, что на протяжении почти 60 лет мы идём вместе к взаимному знакомству, пониманию и любви».

Виктор Владимиров – Град Ватикан

На частной аудиенции 16 декабря Святейший Отец подчеркнул, что, открываясь друг другу, мы сближаемся и «открываем для себя, что примирение – это дело сердца». Когда Сердце Христа касается наших сердец, мы преображаемся: наши общины объединяют свои мысли и волю, «позволяя Святому Духу вести нас как братьев». Этот путь требует времени, но мы должны идти по нему, всегда ориентируясь на Сердце Христа, – именно Его Сердце учит нас хорошо относиться друг к другу и служить Царству Божьему (см. энц. Dilexit nos 28), подчеркнул Епископ Рима.

«В следующем году христиане всего мира будут отмечать 1700-летие Первого вселенского собора. Эта годовщина напоминает, что мы исповедуем единую веру, а значит, одинаково ответственны за то, чтобы нести знаки надежды, свидетельствующие о присутствии Бога в мире. Все Церкви и все церковные общины призваны направляться к зримому единству в неустанном поиске адекватных форм».

В конце встречи Святейший Отец поблагодарил членов Международной смешанной комиссии по диалогу между Всемирным методистским советом и Католической Церковью и призвал их продолжать трудиться, «чтобы целиком соответствовать молитве Иисуса: “Да будут все едино”».