Папа: лицемерно говорить о мире и вооружаться

Папа Франциск дал интервью аргентинскому телеканалу Orbe 21, который он сам, будучи архиепископом Буэнос-Айреса, основал в качестве епархиального СМИ. Интервью, взятое журналисткой Марией Бернардой Льоренте в конце Синода епископов в Доме Святой Марфы, вышло в эфир 20 декабря, в преддверии открытия Юбилея.

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«Меня беспокоит, что многочисленные призывы международных организаций к миру входят в одно ухо и выходят через другое. В этом есть и скрытое лицемерие: мы говорим о мире, но вооружаем войну, – подчеркнул Святейший Отец. – Один из самых больших доходов от инвестиций в Европе получают оружейные заводы. Мы организуем конференции и мирные встречи, но продолжаем производить оружие для убийства».

Папа видит «всеобщую тенденцию к самоуничтожению через войну». В частности, в войнах в Украине и на Святой Земле происходят преступные действия, «более похожие на партизанские, чем на военные»: когда по матери с двумя детьми, идущей по улице домой, беспричинно открывают огонь, «это уже не война с обычными правилами; и это ужасно».

В контексте Украины Папа отметил «большое лицемерие». «Срочно необходим мирный договор, но когда речь заходит о мире, начинают танцевать менуэт с второстепенными вещами». Святейший Отец обеспокоен отправкой на фронт молодых украинцев: «Так получилось, что у них мало мужчин, в то время как у России их много».

Папа не может сказать, «какие конкретно механизмы дают сбой», но, безусловно, не хватает личной этики: «Встречи, которые проводятся для достижения мира, обусловлены частными интересами». Диалог очень важен, и Евросоюз мог бы его осуществить, но его институты «в какой-то мере ослабли». «Если нет диалога, не будет и мира», – подчеркнул Папа Бергольо.