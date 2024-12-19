Папа Франциск: Юбилей – повод для встречи с Богом и ближним

18 декабря итальянская газета Il Messaggero опубликовала размышления Папы Франциска о значении Юбилейного святого 2025 года для верующих и современного мира.

В истории народа Израиля звук бараньего рога, называемого йовель (от которого происходит слово «юбилей»), возвещал начало особого года согласно предписаниям Закона Моисеева (см. Лев 25).

Юбилейный год был временем искупления и возрождения, которое сопровождалось рядом символических действий. Они остаются поразительно актуальными и по сей день. Отдых земли от возделывания напоминает, что никто не владеет ею и не может эксплуатировать, ибо её хозяин Господь поручил нам хранить её. Прощение долгов каждые 50 лет символизирует восстановление социальной справедливости против неравенства. Освобождение рабов – воплощение мечты о человеческом сообществе, свободном от угнетения и дискриминации, – сообществе, более похожем на народ Исхода, которого Бог избрал как единую семью в пути.

В начале Своей проповеди в назаретанской синагоге Иисус олицетворяет этот ветхозаветный образ юбилея, наполняя его новым, окончательным смыслом: Он Сам является ликом Бога, сошедшего на землю, дабы искупить бедных и освободить узников, явить сострадание Отца к израненным, упавшим и потерявшим надежду.

По сути, Господь Иисус приходит, чтобы освободить от всякого рабства, открыть глаза слепым, отпустить измученных на свободу (Лк 4,18-19). В этом мессианском замысле значение юбилея расширяется и охватывает любые формы угнетения человеческой жизни. Он становится благодатным поводом для освобождения узников греха, безропотности и отчаяния, для исцеления всякой внутренней слепоты, мешающей встретить Бога и увидеть ближнего, для новой радости от встречи с Господом, дабы вновь отправиться в путь под знаком надежды.

В этом духе, начиная с 1300 года (публикации буллы Папы Бонифация VIII), миллионы паломников направляются в Рим. Своим внешним паломничеством они выражают стремление к внутреннему обновлению; они хотят, чтобы надежда Евангелия вновь наполнила и поддержала их повседневную жизнь, несмотря на трудности и испытания. Ведь каждый носит в сердце неутолимую жажду счастья и полноты жизни. Перед лицом непредсказуемости будущего каждый питает надежду на то, чтобы не поддаться унынию, скептицизму и смерти. Христос, наша надежда, выходит навстречу этому пламенному глубинному стремлению, приглашая нас вновь открыть для себя радость встречи с Ним, которая преображает и обновляет жизнь. Поэтому можно «ясно увидеть, что христианская жизнь – это странствие, требующее содержательных моментов для поддержания и укрепления надежды как постоянного спутника, который направляет наши шаги к цели – встрече с Господом Иисусом» (Spes non confundit, № 5).

Таким ключевым моментом является Юбилей. Святые врата, которые откроются в Рождественскую ночь, – это призыв к переходу, к пасхе обновления; это приглашение войти в новую жизнь, которую нам предлагает встреча с Христом. И снова город Рим примет множество паломников со всего мира, как это было в далеком 1300 году во время первого Юбилея Католической Церкви. Тогда многие паломники прибыли с севера и, как утверждает Данте Алигьери, могли полюбоваться с Монте-Марио великолепием Вечного города, о котором так долго мечтали; другие же плыли с юга на маленьких лодках вверх по Тибру. Все они стремились достичь Святых врат и переступить их порог. Подобным образом в каждом юбилейном событии шаги паломников встречались с великолепием Рима.

В подготовке к нынешнему Юбилею предпринимаются масштабные усилия: улучшение дорожного сообщения и эффективности общественного транспорта, реставрация памятников и, в целом, модернизация города. Хотя и важно, чтобы столица была готова с точки зрения городской инфраструктуры, не следует забывать, что Юбилей наделяет Рим особой миссией. Он призван быть гостеприимным и открытым для всех, лабораторией смешения различий и многостороннего диалога, многокультурной мастерской, собирающей, как в мозаике, различные цвета мира. Таким образом он может стать городом с дыханием вечности, уходящим корнями в славное прошлое, но стремящимся строить будущее: будущее без барьеров, без стен дискриминации и недоверия.

Необходимо воплотить в жизнь мечту о том, что город Рим явит всему миру уникальную красоту христианской истории, которая его сформировала: она отличается не только великолепием искусства, но прежде всего пророчеством гостеприимства и братства.

Пусть в каждом сердце и на каждой улице этого города радостно зазвучит песнопение: «Рим бессмертный, град мучеников и святых <…>, не одолеют тебя сила и террор, но воцарятся Истина и Любовь» (Папский гимн).

Папа Франциск