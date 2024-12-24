Папа Франциск: с Иисусом надежда не разочаровывает

24 декабря в Ватиканской базилике состоялась торжественная ночная Месса Рождества, в начале которой Папа Франциск открыл Святые врата: эта церемония ознаменовала начало Юбилейного Святого года, посвящённого надежде.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

25 тысяч паломников собрались на площади Святого Петра, чтобы наблюдать за исторической церемонией на больших экранах, 6 тысяч находились внутри базилики. Под перезвон колоколов Епископ Рима открыл Святые врата базилики, и первые 54 паломника прошли через них: семьи с пяти континентов, дети в национальных одеждах, старики, инвалиды.

«Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь» (Лк 2,10-11), – этим обращением ангела к пастухам Папа начал свою проповедь, напомнив, что Рождество Иисуса наполнило мир Божьим светом и надеждой. «Господь стал одним из нас, чтобы сделать нас подобными Ему. Он сошёл к нам, чтобы вознести нас и вернуть в объятья Отца».

Папа Франциск отметил, что сегодня перед всем миром распахивается дверь надежды: «В эту ночь Бог говорит каждому из нас: есть надежда и для тебя!». Христиане призваны последовать примеру пастухов, которые, услышав Благую весть, пошли без промедления, чтобы встретить Господа (см. Лк 2,16). Именно такое неотложное стремление помогает обновить надежду, утвердить её в сердцах и распространять даже в самых тяжёлых условиях.

«Такова наша задача: воплощать надежду в различных жизненных ситуациях».

Святая Месса Рождества Господня (Ватикан, 24 декабря 2024 г.)

Святейший Отец отметил, что христианская надежда – это не просто пассивное ожидание успешного исхода, но активное участие в Божьем замысле; это Господне обетование, которое нужно принять здесь и сейчас. По словам Папы, надежда требует от христиан решительности и смелости, готовности отказаться от привычного удобства, выйти за рамки посредственности и стать зодчими нового мира, где царят справедливость и мир. Ученики Христа должны становиться утешением для скорбящих и надеждой для отчаявшихся.

Святая Месса Рождества Господня (Ватикан, 24 декабря 2024 г.)

Епископ Рима привёл слова одного священника, который на Рождество просил Господа о даре беспокойства и неудовлетворённости. Его молитва, отметил Папа, напоминает, что христианская надежда – это «нечто большее», побуждающее действовать без промедления и становиться паломниками света, несущими Божью надежду посреди сумрака мира сего. Такое стремление помогает не только укрепить веру, но и преобразить окружающий мир через милосердие, сочувствие, заботу о ближнем и готовность откликаться на нужды других.

Святая Месса Рождества Господня (Ватикан, 24 декабря 2024 г.)

Провозглашая начало Юбилейного года, Папа Франциск призвал христиан стать великодушными носителями надежды, особенно там, где царят боль, войны, усталость, одиночество и разочарование. Этот Святой год должен стать временем обновления и преображения для нашей земли, искалеченной жаждой наживы, для стран, обременённых несправедливыми долгами, для всех, кто страдает от старых и новых форм рабства. Открытие Юбилея дарует каждому надежду на Евангелие, любовь и прощение, заключил Папа Франциск:

«Сестра, брат, в эту ночь именно для тебя открывается “святая дверь” Божьего сердца. Иисус, Бог-с-нами, рождается для тебя, для меня, для всех нас, для каждого человека. С Ним расцветает радость и меняется жизнь, с Ним надежда не разочаровывает».