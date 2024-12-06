Папа Франциск принял сестёр-канонисс Святого Духа

Папа принял на аудиенции Сестер-канонисс Святого Духа на Саксии, ордена, который следует правилу святого Ги Монпельерского (XII век) и связанного с одноименной больницей Святого Духа на Сассии (Saxia – старинное название, происходящее от «Школы саксонцев», которая прежде была на этом месте).

Ольга Сакун - Град Ватикан

Вместе с монахинями на аудиенцию к Папе пришли представители руководства этой древнейшей в Европе больницы, которых Святейший Отец также тепло приветствовал в начале встречи.

Отметив, что Правило святого Ги предписывает «посвящать себя в первую очередь заботе о бедных и служению бедным», Папа Франциск остановился на особенностях обета нестяжания, который приносят сестры-канониссы: у них нет ничего, что бы им принадлежало.

«Это означает не только жизнь в строгой сдержанности и отрешенности… но и то, что мы – гости в Божьей обители, в обители Троицы, нас принимающей».

Таким образом братская жизнь выходит далеко за пределы общих пространств, обязанностей и служений:

«Братская жизнь означает приносить себя всецело в дар Богу в братьях, в дар без остатка».

Самоотдача приводит к подлинной свободе, делая возможным «странствие туда, куда зовет нас Господь, к странствию на небеса».

«Пусть Мария, возлюбленная дщерь Отца, матерь Бога Сына и наречённая невеста Святого Духа, поддержит вас на этом пути, чтобы сделать из ваших сердец и из ваших общин живые храмы Пресвятой Троицы», - сказал Папа в конце аудиенции, преподав гостям апостольское благословение.