Папа Франциск прибыл на Корсику

Утром 15 декабря начался 47-й апостольский визит Папы Франциска на Корсику по случаю завершения конгресса «Народное благочестие Средиземноморья».

Vatican News

Читайте также 23/11/2024 В декабре Папа Франциск посетит Корсику Директор Зала печати Святейшего Престола Маттео Бруни сообщил о предстоящем апостольском визите Папы Франциска на Корсику (Франция).

В 9 часов самолет со Святейшим Отцом на борту приземлился в международном аэропорту Аяччо, где состоялась официальная церемония приветствия.

По многолетней традиции, перед отъездом Папа встретился в Доме Святой Марфы с двенадцатью бездомными, которых сопровождал апостольский элемозинарий кардинал Конрад Краевский, сообщает Зал печати Святейшего Престола.

Девизом Папской поездки является фраза из Книги Деяний апостольских: «Иисус ходил, благотворя» (см. Деян 10,38), а на логотипе изображена молящаяся Богородица и очертания Корсики с крестом на сине-зелёном фоне.