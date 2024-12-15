Поиск

Поиск

Поиск

ruрусский
ПАПА РИМСКИЙ

Папа Франциск прибыл на Корсику

Утром 15 декабря начался 47-й апостольский визит Папы Франциска на Корсику по случаю завершения конгресса «Народное благочестие Средиземноморья».

Vatican News  

В 9 часов самолет со Святейшим Отцом на борту приземлился в международном аэропорту Аяччо, где состоялась официальная церемония приветствия.

По многолетней традиции, перед отъездом Папа встретился в Доме Святой Марфы с двенадцатью бездомными, которых сопровождал апостольский элемозинарий кардинал Конрад Краевский, сообщает Зал печати Святейшего Престола.

Девизом Папской поездки является фраза из Книги Деяний апостольских: «Иисус ходил, благотворя» (см. Деян 10,38), а на логотипе изображена молящаяся Богородица и очертания Корсики с крестом на сине-зелёном фоне.

Приветственная церемония в аэропорту Аяччо (Франция, 15 декабря 2024 г. )
Приветственная церемония в аэропорту Аяччо (Франция, 15 декабря 2024 г. )
15 декабря 2024, 09:38

Календарь Папы Римского
Месса в Доме Святой Марфы
Месса в Доме Святой Марфы
Ангел Господень
Ангел Господень
Аудиенции Папы Римского
Аудиенции Папы Римского
Твой вклад в важную миссию Твой вклад в важную миссию