Папа Франциск: Нотр-Дам – знак обновления Церкви

После пятилетней реставрации собор Парижской Богоматери вновь распахнул врата для паломников и туристов. Торжественная церемония собрала сотни гостей, включая президента Франции, глав других государств и представителей духовенства. Во время мероприятия прозвучало послание Папы Франциска, прочитанное апостольским нунцием архиепископом Челестино Мильоре.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

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Святейший Отец выражает признательность всем, кто трудился над восстановлением собора после пожара, и отмечает, что реставрация стала «настоящим духовным путешествием». Этот великий порыв международной щедрости позволил собрать 846 миллионов евро от 340 тысяч благотворителей, и многочисленные мастера сумели прекрасно сохранить традиции, возродив шедевр.

Папа отмечает, что реставрация собора является не только культурным событием, но и важным духовным символом. Нотр-Дам – это свидетельство многовековой христианской истории Франции, и верующие призваны увидеть в его возрождённом лике пророческий знак обновления поместной Церкви.

Святейший Отец выражает надежду, что благодаря свидетельству христианской общины посетители храма ощутят покой и предвкусят радость познания и любви к Господу.

«Пусть они, вознося взор к просветлённым сводам, разделят непобедимую Божью надежду».

Церковная процессия на церемонии открытия отреставрированного собора Нотр-Дам (Париж, 7 декабря 2024 г.)

Епископ Рима преподаёт апостольское благословение верующим Парижа и всей Франции, подчёркивая:

«Эта обитель нашего Небесного Отца принадлежит вам: вы – его живые камни. Ваши духовные предшественники построили его для вас. Его бесчисленные образы и символы верно сопровождают вас к встрече с Богочеловеком, дабы вы заново открыли для себя Его безмерную любовь».

Отреставрированный собор Парижской Богоматери отныне будет доступен для бесплатного посещения.