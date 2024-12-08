Папа Франциск: Нотр-Дам – знак обновления Церкви
Виктор Владимиров – Град Ватикан
Святейший Отец выражает признательность всем, кто трудился над восстановлением собора после пожара, и отмечает, что реставрация стала «настоящим духовным путешествием». Этот великий порыв международной щедрости позволил собрать 846 миллионов евро от 340 тысяч благотворителей, и многочисленные мастера сумели прекрасно сохранить традиции, возродив шедевр.
Папа отмечает, что реставрация собора является не только культурным событием, но и важным духовным символом. Нотр-Дам – это свидетельство многовековой христианской истории Франции, и верующие призваны увидеть в его возрождённом лике пророческий знак обновления поместной Церкви.
Святейший Отец выражает надежду, что благодаря свидетельству христианской общины посетители храма ощутят покой и предвкусят радость познания и любви к Господу.
«Пусть они, вознося взор к просветлённым сводам, разделят непобедимую Божью надежду».
Епископ Рима преподаёт апостольское благословение верующим Парижа и всей Франции, подчёркивая:
«Эта обитель нашего Небесного Отца принадлежит вам: вы – его живые камни. Ваши духовные предшественники построили его для вас. Его бесчисленные образы и символы верно сопровождают вас к встрече с Богочеловеком, дабы вы заново открыли для себя Его безмерную любовь».
Отреставрированный собор Парижской Богоматери отныне будет доступен для бесплатного посещения.