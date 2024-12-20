Папа Франциск: «Не забывайте о детях, страдающих от войны»

Утром 20 декабря Папа Франциск принял на частной аудиенции юных делегатов итальянского движения «Католическое действие» (ACR). В своём обращении он подчеркнул значимость темы их образовательного пути в этом году – «Отплыть на глубину»: она тесно связана с образом первых учеников, которых Христос призвал стать «ловцами людей».

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Святейший Отец пояснил, что эта миссия не заключается в том, чтобы кого-либо захватить. Напротив, она пронизана духом любви и свободы. «Бог не хочет “захватывать” никого, потому что уважает нашу свободу. Вместо этого Он предлагает всем свою любовь и спасение, ничего не требуя взамен и никого не исключая», – сказал Папа. Он добавил, что, как истинный «ловец душ», Иисус делится с нами радостью, будучи возлюбленным Сыном Отца, и приглашает следовать Его примеру.

Папа обратил внимание ещё на одну важную составляющую христианской жизни – умение замечать чудо. Рождество – это особое время, когда даже самые простые вещи обретают удивительный смысл: яркие огни, красота вертепа, радость праздника, подарки. Однако чудеса не ограничиваются только праздничными днями. «Каждый день – это уникальный дар, и каждый из нас обладает своей неповторимой ценностью», – сказал Папа, процитировав блаженного Карло Акутиса.

Святейший Отец поблагодарил детей за их добрые дела и напомнил, как важно помогать тем, кто страдает, особенно детям, переживающим войну, голод и болезни. Он обратил внимание детей на их украинских сверстников, спасаемых от ужасов войны. Папа отметил, что многие из них утратили радость и забыли, что такое улыбка.

В конце встречи Епископ Рима преподал гостям апостольское благословение и попросил о молитве.