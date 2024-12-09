Папа Франциск: юбилей начинается с сердца

Вечером 8 декабря, в праздник Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии, Папа Франциск совершил традиционный молебен у статуи Богородицы на площади Испании, предварительно посетив базилику Санта-Мария-Маджоре и помолившись перед иконой «Спасение римского народа».

Виктор Владимиров – Град Ватикан

На площади Испании Папу встретили генеральный викарий Римской епархии кардинал Бальдассаре Рейна, столичный мэр Роберто Гуальтьери и тысячи паломников, прибывших в исторический центр несмотря на дождливую погоду. Святейший Отец поблагодарил мэра за трудоёмкую подготовку города к Юбилею и в молитвенном обращении к Матери Христа сказал:

«Непорочная Дева, в твой праздник мы собрались вокруг тебя. Цветы, которые мы тебе преподносим, выражают нашу любовь и благодарность, но больше всего ты ценишь скрытые цветы – молитвы, воздыхания, слёзы, особенно от тех, кто мал и беден».

Святейший Отец напомнил, что Рим готовится к Святому 2025 году. Юбилей станет посланием надежды для человечества, измученного кризисами и войнами. Однако настоящий юбилей – не снаружи, а изнутри: в сердцах, в семейных и социальных отношениях: «Именно изнутри нужно трудиться, чтобы подготовить путь грядущему Господу». Святой год – время духовного возрождения, прощения и освобождения, подчеркнул Папа. Теперь, как и во времена земного служения Иисуса, перед миром стоят вызовы замкнутости и зависти, порождающие насилие. Эту непрестанную драму Мария «всегда переживает в своём непорочном сердце, исполненном любви Сердца Христова»; сегодня Мария вновь призывает нас слушать её Сына и делать всё, что Он скажет (см. Ин 2,5).

Богородичнй молебен на Площади Испании в Риме (8 декабря 2024 г.)

Папа завершил воззвание благодарственной молитвой:

«Спасибо, о Пресвятая Матерь, за то, что в это время, скудное надеждой, ты продолжаешь дарить нам Иисуса, нашу надежду!».

После молебна Святейший Отец совершил незапланированный визит в Палаццо Чиполла на улице Виа дель Корсо: там он посетил выставку, посвящённую «Белому распятию» Марка Шагала – произведению, особенно дорогому его сердцу. Картина экспонируется в рамках культурных мероприятий, сопровождающих Юбилейный год. Ранее Папа Франциск отмечал, что это полотно «не жестоко, но исполнено надежды; в нём есть и боль, и умиротворение».