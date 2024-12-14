Папа Франциск: музыка как послание мира и надежды
Виктор Владимиров – Град Ватикан
Папа Франциск выразил благодарность всем, кто причастен к подготовке концерта, подчеркнув важность их вклада в дело мира и надежды. Музыка, как и рождение Христа, способна объединять сердца и творить радость, и артисты призваны быть «ангелами мира», используя свои таланты для укрепления братства и примирения в обществе.
Особое внимание Папа уделил главной теме концерта – Божьему дару надежды. Она должна «расти и процветать в конкретных делах любви, наполняя смыслом настоящее и открывая новые горизонты для завтрашнего дня». Поддержка миссионеров-салезианцев, работающих с молодёжью по всему миру, прекрасно отражает идеалы Святого юбилейного года, который будет проходить под девизом «Паломники надежды».
Епископ Рима обратил внимание на связь между поколениями, которая выражается в поддержке молодых исполнителей со стороны опытных артистов.
«Мир и надежда: вот два голоса песни, которыми я прошу вас наполнить улицы мира, передать его будущему, передать грядущим поколениям», – призвал гостей Папа Франциск и в конце встречи, пожелав счастливого Рождества, преподал апостольское благословение.