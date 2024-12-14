Папа Франциск: музыка как послание мира и надежды

14 декабря Папа Франциск встретился с организаторами и артистами традиционного Рождественского концерта, который состоится вечером того же дня в Концертном зале на улице Кончилиационе в Риме. Среди гостей были кардинал Жозе Толентино де Мендонса, члены Фонда Gravissimum Educationis – Cultura per l’Educazione и организации «Миссии дона Боско».

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Папа Франциск выразил благодарность всем, кто причастен к подготовке концерта, подчеркнув важность их вклада в дело мира и надежды. Музыка, как и рождение Христа, способна объединять сердца и творить радость, и артисты призваны быть «ангелами мира», используя свои таланты для укрепления братства и примирения в обществе.

Особое внимание Папа уделил главной теме концерта – Божьему дару надежды. Она должна «расти и процветать в конкретных делах любви, наполняя смыслом настоящее и открывая новые горизонты для завтрашнего дня». Поддержка миссионеров-салезианцев, работающих с молодёжью по всему миру, прекрасно отражает идеалы Святого юбилейного года, который будет проходить под девизом «Паломники надежды».

Епископ Рима обратил внимание на связь между поколениями, которая выражается в поддержке молодых исполнителей со стороны опытных артистов.

«Мир и надежда: вот два голоса песни, которыми я прошу вас наполнить улицы мира, передать его будущему, передать грядущим поколениям», – призвал гостей Папа Франциск и в конце встречи, пожелав счастливого Рождества, преподал апостольское благословение.