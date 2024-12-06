Папа предостерёг монахинь от сплетен

6 декабря Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане делегацию Кармелиток-посланниц Святого Духа (CMES), которые несут служение в Бразилии, Франции, Италии и Испании. Встреча состоялась в рамках их паломничества в Рим, приуроченного к 40-летия основания конгрегации.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Обращаясь к монахиням, Епископ Рима отметил символичность этой аудиенции в преддверии Юбилейного года, который начнётся 24 декабря. Служение конгрегации, напомнил Папа, вдохновляется словами Иисуса из Евангелия от Луки: «Дух Господень на Мне <…> ибо Он послал Меня <…> проповедовать лето Господне благоприятное» (Лк 4,18-19). Текущий год уже стал особым временем благодати для сестёр, которые отметили юбилей своей молодой конгрегации и провели IV Генеральный капитул.

По словам Святейшего Отца, ежедневное служение монахинь направлено на возвещение и распространение Слова Божьего, которое должно достигнуть всех. Миссия каждого христианина – делиться Благой вестью, и слова апостола Павла «Горе мне, если я не благовествую!» (1 Кор 9,16) должны быть внутренним девизом для каждого крещёного.

Папа напомнил, что миссионерский порыв конгрегации неразрывно связан с молитвенной жизнью, основанной на «древней и прекрасной традиции кармелиток». Однако любые пересуды и праздные разговоры противоречат духу евангелизации и являются её противоположностью.

«Евангелие – это всегда приглашение: “Приди, приди!”. Если одна из вас иногда увлекается сплетнями, помогите ей выбраться оттуда как можно скорее», – с улыбкой заметил Папа.

В конце встречи Епископ Рима преподал монахиням апостольское благословение, вверив их материнскому покрову Пресвятой Богородицы Апаресидской.