Папа предостерёг монахинь от сплетен
Виктор Владимиров – Град Ватикан
Обращаясь к монахиням, Епископ Рима отметил символичность этой аудиенции в преддверии Юбилейного года, который начнётся 24 декабря. Служение конгрегации, напомнил Папа, вдохновляется словами Иисуса из Евангелия от Луки: «Дух Господень на Мне <…> ибо Он послал Меня <…> проповедовать лето Господне благоприятное» (Лк 4,18-19). Текущий год уже стал особым временем благодати для сестёр, которые отметили юбилей своей молодой конгрегации и провели IV Генеральный капитул.
По словам Святейшего Отца, ежедневное служение монахинь направлено на возвещение и распространение Слова Божьего, которое должно достигнуть всех. Миссия каждого христианина – делиться Благой вестью, и слова апостола Павла «Горе мне, если я не благовествую!» (1 Кор 9,16) должны быть внутренним девизом для каждого крещёного.
Папа напомнил, что миссионерский порыв конгрегации неразрывно связан с молитвенной жизнью, основанной на «древней и прекрасной традиции кармелиток». Однако любые пересуды и праздные разговоры противоречат духу евангелизации и являются её противоположностью.
«Евангелие – это всегда приглашение: “Приди, приди!”. Если одна из вас иногда увлекается сплетнями, помогите ей выбраться оттуда как можно скорее», – с улыбкой заметил Папа.
В конце встречи Епископ Рима преподал монахиням апостольское благословение, вверив их материнскому покрову Пресвятой Богородицы Апаресидской.