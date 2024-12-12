Папа – цыганам: ничто нас не отлучит от Божьей любви

Утром 12 декабря Папа Франциск встретился в Апостольском дворце Ватикана с членами Евангелической баптистской миссии, работающей с цыганами рома Италии.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Обращаясь к гостям, Святейший Отец назвал их «попутчиками в паломничестве веры, милосердия и надежды» и сердечно приветствовал цыганские общины рома:

«Пусть это приветствие укрепит нашe общую уверенность в том, что ничто и никто никогда не сможет отлучить нас от Божьей любви».

Эта уверенность, по словам Папы, должна побуждать христиан к достоверному свидетельству через деятельную любовь, совместный опыт молитвы и служения.

Епископ Рима подчеркнул, что Святой Дух наполняет радостью и мужеством «в унисон» возвещать Евангелие надежды, особенно среди цыган. Братское сотрудничество между христианами – это «знак, свидетельство, первый инструмент евангелизации на благо всех». Кроме того, единство действий, вдохновлённых Благой вестью, приближает христиан к единству веры через взаимное уважение и знакомство.

Завершая встречу, Святейший Отец пожелал:

«Пусть наше общее земное паломничество будет отмечено словами псалмопевца: “Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа” (Пс 26,14)».